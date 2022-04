Buscan a un hombre de 61 años que se fue del Hospital Interzonal y no volvió a su casa

Una familia de Mar del Plata busca desesperadamente a Mario Fernández, un hombre de 61 años que desapareció del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde estaba internado desde el sábado a la mañana por una fractura de cadera. Desde su entorno cuestionan a las autoridades del nosocomio ya que afirman, el hombre debía ser operado y no estaba lúcido.

“Mi tió estaba con muchos dolores y decía que le dolía la pierna y estuvo acostado durante dos semanas en la casa de su hermana, que es mi mamá. Y no quería ir al hospital porque él tomaba y no quería ser internado. Igual, el sábado a la mañana lo llevamos a través de una ambulancia al Interzonal, donde les explicamos qué era alcohólico y estaba alucinando por la abstinencia. Supuestamente el domingo lo operaban pero cuando mi mamá fue a verlo ayer (sábado), le dijeron que a la 11 le habían dado el alta. Ya no estaba”, contó a 0223, Lusmila, sobrina de Mario.

La joven sostuvo que las explicaciones del hospital no conformaron a la familia. “Le dieron el alta cuando se les explicó cómo era su estado. No sabemos cómo se levantó si no podía de dolor. Puede que esté tirado en cualquier parte. Estamos desesperados”, dijo.

Cualquier información para dar con su paradero, pueden llamar al 911 o a los teléfonos 223-5769891 o al 2235337536.