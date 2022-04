Murió el folclorista Ica Novo

Ica Novo, destacado folclorista cordobés, docente y difusor de los ritmos populares, murió a los 70 años en la capital de su provincia, confirmó su hermana María Elena Novo a través de un mensaje que posteó en la red social Facebook.

"Mi corazón está destrozado, después de pelearla como un campeón, mi amadísimo hermano Ica Novo se fue de este mundo. Mi hermano mayor, el que me enseñó a oír buena música, me hizo fanática de Los Andariegos, de Los Nocheros de Anta, entre otros, y el que me inició en la militancia en el peronismo. Todo esto mamado en nuestra casa, con un padre de gusto exquisito por la música y una madre militante peronista. Ica, sos eterno en nosotros los que te amamos", escribió su hermana.

Y añadió: "Dejás para todos tu música y tu poesía; obra maravillosa como pocas. Siempre orgullosa de vos, jamás transaste para ganar dos mangos más. ¡Imposible olvidarte, Ica eterno".

Guitarrista, cantante y compositor, Ica Novo -nacido bajo el nombre de Ricardo Luis Novo- fue también un estudioso y promotor cultural de la música folclórica.

Entre sus grandes obras destacan la chacarera "Del norte cordobés", que cuenta con la particularidad de ser el tema más grabado en la historia del folclore local, "Gato de Cosquín", "La repiqueteada", "Como las de antes" y "Persiguiendo al viento".