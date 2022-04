Murió por sobredosis el hijo de Paul Auster

Daniel Auster, hijo del famoso novelista estadounidense, murió el pasado martes a los 44 años por una presunta sobredosis. Auster estaba en libertad bajo fianza y se enfrentaba a cargos de homicidio involuntario por la muerte de su hija Ruby de 10 meses tras haber ingerido heroína y fentonilo.

Según The New York Post, fuentes policiales aseguraron que la sobredosis de Daniel Auster no fue intencional porque todavía tenía drogas cuando fue encontrado y la dosis era similar a la que normalmente tomaba.

Daniel Auster había sido detenido el pasado 16 de abril acusado de homicidio involuntario por la muerte de su hija, también por sobredosis. La bebé estaba a su cargo cuando ocurrió el hecho en la tarde del 1º de noviembre del año pasado. El hombre reconoció que escondía paquetes de droga en su casa y que estaba drogado cuando sucedió el trágico hecho