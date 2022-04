Relaciones liana: ¿un clavo saca a otro clavo?

Todos conocemos a alguien que pasa de una relación a otra, que cambian de novio como de bombacha o no? Esto tiene nombre y se llama "relaciones liana".

Es una metáfora. ¿Viste Tarzán? ¿Que va de liana en liana? Pero antes de pasar a la próxima liana, recién ahí suelta la otra. Y lo hace para no caerse.

Esto mismo es lo que hacen muchas personas para no caerse: cuando están terminando con una pareja al poquito tiempo ya están con otra persona. Pero, ¿hay un plazo definido para terminar una relación y recién ahí comenzar la otra? Obvio que no. Lo que sí está bueno es preguntarse si realmente elegimos estar con esa nueva pareja o lo hacemos por una necesidad para no estar en soledad. ¿Elijo o necesito?

Si necesito, seguramente sea dependencia emocional, es decir, son relaciones donde se pone al otro por encima de cualquier otra cosa incluso de uno mismo. Donde postergás tus deseos para complacer al otro. Donde tu felicidad depende de la otra persona y sentís mucho miedo a que la relación se termine en algún momento, como si no pudieras concebir tu vida sin esa pareja. La dependencia puede llevarnos a una situación de círculo vicioso, es decir, si en algún momento la relación termina rompiéndose, al poco tiempo queremos volver a estar en pareja. Cuando la soledad incomoda y mucho.

Pero entonces…¿un clavo saca a otro clavo? Cuando cortamos un vínculo amoroso, comienza un proceso de duelo. Los duelos se transitan para aprender, sanar y procesar muchas cosas. Básicamente en ese tiempo también podemos aprender a no repetir determinados patrones. Pero, ¿cómo duelamos? Tiene diferentes etapas que no necesariamente se dan en orden pero se transitan en forma de negación, de enojo, tristeza, reflexión hasta llegar a la aceptación.

Pero si saltamos de un vínculo al otro, es una manera de refugiarse para camuflar el dolor de la ruptura porque ahí sí que con la dopamina que nos genera el nuevo no hay tiempo para estar triste. Pero recordemos que una de las cosas más importantes de la salud mental es aprender a validar todas nuestras emociones atravesando procesos que sí, son incómodos pero necesarios.

Ahora… ¿por qué tenemos tanto miedo a estar solos? Es una sociedad parejocentrista. Uno de los grandes mitos que nos dejó el amor romántico es esta creencia de que estar en pareja es sinónimo de éxito y felicidad. Sin embargo, aprender a estar bien solos es clave para luego tener vínculos sanos sin codependencia. Donde nos acompañamos desde la libertad y las ganas de compartir juntos. El o los ratitos que queramos porque así lo elegimos de ambas partes. Queriendo, no necesitando.

¿Viste? Ahora lo sabés.

*En este video agradecemos el asesoramiento de la licenciada Lucila Petrocco, psicóloga recibida de la Universidad de Buenos Aires e integrante de la fundación Foro.