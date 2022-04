Le secuestraron el auto a una jueza marplatense en un control Fitosanitario

Es un control de rutina de Gendarmería en la localidad de Villarino, se secuestró un auto en el que circulaban un hombre y una mujer oriundos de Mar del Plata, por no contar con cédula verde del vehículo. La acompañante del conductor era una jueza marplatense, que según el medio local, generó un escándalo al momento del procedimiento de tránsito.

Según informó el medio local infovillarino.com el hecho se registró el sábado por la tarde en el kilómetro 714 de la ruta nacional 3 a la altura de un puesto de control fitosanitario y de un operativo de rutina de Gendarmería. Debido a que el conductor no contaba con cédula verde se le informó que se le iba a secuestrar el auto.

Según el medio de esa localidad del sur bonaerense, debido al secuestro del vehículo, se motivó una fuerte discusión entre los inspectores de tránsito de la municipalidad de Villarino, y la Jueza Mariana Gabriela Villar, titular del Juzgado de Familia N°1 de Mar del Plata.

El auto secuestrado. Foto: InfovIllarino

Tras constatar que el rodado poseía una denuncia por venta que hizo la ex titular del mismo y no se había hecho la transferencia, se solicitó la cédula verde. La misma había sido secuestrada en un control anterior por lo que no solo viajaba sin la documentación correspondiente, sino que había violado el secuestro preventivo que implica dejar el auto en su domicilio.

El medio confirmó que el auto también tenía nueve infracciones por exceso de velocidad y que al momento de anunciarle el secuestro de la unidad, Villar habría agredido al personal diciendo que era jueza, que no tenían autoridad para secuestrarlo y que los “iba a hacer echar” y hacerles “un juicio a todos”.

Más allá del momento de tensión, los inspectores secuestraron el rodado de la titular del Juzgado de Familia Nº1 de Mar del Plata.

Desde el entorno de la magistrada marplatense, desmintieron a 0223 que se hayan producido hechos agraviantes hacia los agentes ni haya existido algún tipo de amenazas.