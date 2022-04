Martín Tetaz y el riesgo de una hiperinflación en Argentina: "No estamos exentos"

El economista y diputado nacional Martín Tetaz visitó Mar del Plata y advirtió que Argentina podría sufrir un proceso hiperinflacionario si el Gobierno que conduce Alberto Fernández no cambia el rumbo económico.

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) reconoció que hoy en día la probabilidad es baja, pero indicó que a futuro, con la aceleración de precios, Argentina podría registrar una hiperinflación.

"La gente cobra el día uno y lo va gastando durante el mes. Uno no observa que el día uno la gente se vuelque masivamente a los comercios a deshacerse de los pesos. Esta aceleración de la velocidad de circulación del dinero todavía no se ve", aclaró Tetaz.

"Pero nosotros somos un alcohólico que está demasiado cerca de la copa. Esa circunstancia puede llevarnos rápidamente a una situación hiperinflacionaria. No estamos exentos para nada", sostuvo el diputado nacional.

"Hoy, Argentina atenta contra las exportaciones y la inversión directa. Tenemos un sesgo anti exportador que tiene como único resultado que nos quedemos sin divisas. Catorce de las últimas quince crisis fueron por escasez de divisas. Si hubiéramos podido evitar el sesgo anti exportador, probablemente buena parte de las crisis macroeconómicas que tuvimos las hubiéramos evitado y por lo tanto tendríamos mucho menos pobreza y menos inflación", analizó.

A su vez, Tetaz rechazó la idea de dolarizar la economía argentina. "No creo que sea la mejor solución. Hay formas mejores para combatir la inflación. Tener un banco central independiente alcanza, en la mayoría de los países de América Latina, para terminar con la inflación", sostuvo.

Diagnóstico y el futuro de la Argentina

Tetaz sentenció que el país tiene "hace 75 años una matriz productiva que le genera crisis recurrente cada cinco años y se queda sin dólares". "Somos el único país de América Latina al que le pasa. Al mismo tiempo, tiene un Estado que gasta más de lo que genera de ingresos. Entonces, se financia sistemáticamente con inflación o deuda y las dos cosas terminan mal", analizó.

Después de visitar distintas empresas del Puerto de Mar del Plata, el economista confió que Argentina tiene "una estructura de relaciones de trabajo muy disvaliosa para las pymes". "Está pensada en un país industrial que no existe más: de grandes fábricas de la década del 70. Hoy las pymes tienen miedo a contratar trabajadores. Necesitamos resolver cada uno de estos problemas estructurales", enfatizó.

En base a este análisis y en el marco de una coyuntura "apremiante", el dirigente señaló que "no parece haber ninguna salida en el corto plazo". "No encuentro razones para ser optimista. Este gobierno podría girar su rumbo y relanzarse, pero no creo que vaya a ocurrir. Probablemente tengamos que esperar 18 meses a un nuevo gobierno",

El rol de la UCR y las candidaturas para 2023

El economista valoró el crecimiento que tuvo la UCR en las últimas elecciones a partir de la incorporación de Facundo Manes y otros dirigentes, permitiendo revitalizar la alianza de Juntos por el Cambio. "Hay un radicalismo mucho más fuerte y el resurgimiento de líderes y figuras le da mucha fortaleza a la coalición", sostuvo Tetaz.

El diputado nacional evitó ponerle nombres propios a las candidaturas para 2023, pero reconoció su deseo natural de que los integrantes de la UCR asuman roles protagónicos tanto en el plano nacional, como provincial y local. "Es una falta de respeto pensar en candidaturas a esta altura del campeonato con los problemas que tiene la Argentina", agregó.

"Me encantaría que Facundo Manes sea candidato a gobernador, pero él tiene otros planes. El radicalismo tiene que hacer una apuesta fuerte. Después veremos con qué candidatos. Falta mucho", razonó al finalizar.