Funcionaria judicial se excusó de prender la cámara en un juicio por Zoom porque estaba “en toallón”

Una funcionaria judicial que participaba de un juicio de forma virtual a través de Zoom se excusó ante el juez de encender la cámara porque, dijo, se encontraba con el toallón en la cabeza ya que acababa de bañarse.



El insólito hecho, que quedó grabado y se replicó a través de las redes sociales, ocurrió durante una audiencia que encabezaba el Juez en Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de Capital Federal, Julio Panelo. El magistrado, luego de cederle la palabra al abogado Eduardo Chittaro para que diera un alegato, le reclamó a la funcionaria judicial que encendiera la cámara para que todos pudieran verla.

Entonces, la mujer expuso el peculiar argumento para no mostrarse. “Estoy con el toallón porque me acabo de bañar, ¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar”, dijo.