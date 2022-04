Con Lo Celso en gran nivel, Villarreal sorprendió al Bayern Múnich

Villarreal, con presencia argentina, le ganó como local a Bayern Munich, por 1-0, en el choque de ida de una de las series de cuartos de final de la UEFA Champions League europea.

En el estadio De la Cerámica, el equipo español sacó renta mínima con la anotación del delantero neerlandés, de origen nigeriano, Arnaut Groeneveld, a los 6 minutos de la primera etapa.

El conjunto orientado por Unay Emery tuvo en sus filas al arquero Gerónimo Rulli (ex Estudiantes de La Plata), al defensor Juan Foyth (ex Estudiantes de La Plata) y al mediocampista zurdo Giovani Lo Celso (ex Rosario Central).

La semana próxima, también durante el martes venidero, se jugará la revancha en el Allianz Arena de Munich.

En tanto, el miércoles 13 se disputarán los desquites Atlético de Madrid (0)-Manchester City (1), en el Wanda Metropolitano de la capital española, y Liverpool (3)-Benfica (1), en el tradicional estadio de Anfield del laureado club británico.