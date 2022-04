Encontraron a una perrita en la calle y quieren que vuelva con sus dueños: "No deja de llorar"

Dos chicas iniciaron en las últimas horas una campaña viral en redes para tratar de reubicar con su familia a una perrita que hallaron el miércoles por la noche en la zona norte de Mar del Plata.

El animal, que se estima que tiene poco más de un año, se encontraba perdido en el sector de Félix U. Camet, entre Caseros y Zacagnini. "Se re notaba que no era de la calle porque es cachorra y estaba muy bien cuidada", reconoció Sol, al compartir la historia con 0223.

"Al principio no sabíamos qué hacer. Pero al final, cuando vino el colectivo, no subimos con ella con permiso del chofer y pudimos llevarla para no dejarla abandonada", explicó la joven.

Por estas horas, la perrita se encuentra en situación de tránsito, con la familia de una de las chicas que la recuperaron, pero la intención es que pronto se pueda reencontrar con su familia legítima. "No deja de llorar y no la podemos tener mucho más tiempo. Esperamos que pronto aparezca el dueño", manifestó Sol.

Cualquier persona que pueda identificar al perro o acreditar su tenencia con fotos o documentación, se solicita que se comunique directamente a los teléfonos 2235711818 / 2235300454 o través de la cuenta de Instagram @amoranimaleromdp.