Se juega la cuarta del "Roberto Crespo"

Después de una suspensión y una jornada que se disputó el domingo por la mañana, el Torneo "Roberto Crespo" retorna a la normalidad y se jugará la cuarta fecha con todos los partidos a las 15.30. Dos horas antes se enfrentan los equipos de Quinta División. Los choques más atractivos estarán en Otamendi, con Círculo y General Urquiza, y en cancha de River donde el local recibirá al último campeón, Argentinos del Sud.

Programa de partidos - 4° fecha

Cancha de River

River vs. Argentinos del Sud

Cancha de General Mitre

Juventud Unida (Batán) vs. El Cañón

Cancha de Independiente

Independiente vs. Cadetes

Cancha de Boca

Boca vs. General Mitre

Cancha de Banfield

Banfield vs. Peñarol

Cancha de Atlético MdP

Atlétco Mar del Plata vs. San José

Cancha de Argentinos del Sud

Huracán vs. Nación

Cancha de Al Ver Verás

Al Ver Verás vs. Talleres

Cancha de San Lorenzo

San Lorenzo vs. San Isidro

Cancha de Once Unidos

Once Unidos vs. Alvarado

Cancha de Kimberley

Kimberley vs. Racing

Cancha de Deportivo Norte

Deportivo Norte vs. Libertad

En Nicanor Otamendi

Círculo vs. General Urquiza

En Estación Chapadmalal

Chapadmalal vs. Quilmes