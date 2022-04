Alvarado volvió a ser una sombra en Rafaela

Los técnicos están para imponer su idea y poner en cancha lo que consideran mejor para el equipo. Pero cuando el resultado es tan abultado en contra, y se parece mucho más a lo que venía pasando hasta hace 15 días, que a lo que sucedió el fin de semana anterior, algo falló. Luego de la goleada ante Chacarita, con DT interino, Alvarado cambió, se armó de atrás para adelante, no la pasó mal, fue más sólido, jugó mejor y ganó un gran partido ante Brown de Madryn. Cinco días después, con Manuel Fernández en el banco, volvió a ser el conjunto de Coyette, dio muchas ventajas defensivas y Atlético Rafaela sacó provecho de eso, lo goleó 4 a 0 y lo llenó de dudas.

Al hincha de Alvarado le duele, le da bronca. El equipo el fin de semana en el Minella había cambiado, no sustancialmente, pero sí lo justo y necesario. Armó una línea de cuatro que le dio más solidez, marcó hombre en las pelotas paradas para evitar las desatenciones y fue más equilibrado en todas las líneas, para no sufrir demasiado en defensa y llegar con más gente en ataque. Eso, que había corregido entre la salida de Coyette y el choque frente a Brown de Madryn, se desmoronó entre la llegada de Manuel Fernández y el partido en Rafaela.

Estaba claro que el nuevo entrenador tenía la misma filosofía de Coyette y lo plasmó desde el planteo inicial. También en la defensa de los balones detenidos, regresó a la marca en zona y lo pagó carísimo. A los 4', ganó un atacante local y, por suerte, la pelota fue a las manos de Pedro Fernández. A los 13' no tuvo la misma suerte, Lencina atacó el primer palo, la pelota superó a Menéndez y el lateral metió un frentazo inatajable: 1 a 0. Y como tantas otras veces, un gol en contra lo destruyó. Nunca pudo reaccionar, casi no llegó al arco de Salvá y había sensación de peligro cada vez que lo atacaban.

A los 28', jugó muy cómodo Rafaela en el borde del área, Aguirre metió el centro-pase al segundo palo, Portillo llegó forzado y casi se choca con Lencina (adelantado), pero conectó con justeza, fuerte, al segundo palo de Fernández para el 2 a 0. El mazazo fue todavía más grande, Alvarado apenas inquietó con algún centro cruzado que no llegó a cabecear Pons y con un remate de Lamardo que se perdió apenas alto. El local atacó a fondo y llegó al tercero a los 38', ante una defensa demasiado pasiva, Galetto definió, Fernández amortiguó y Portillo empujó.

El segundo tiempo estuvo demás. Alvarado probó con cambios pero no tuvo profundidad ni ideas. Rafaela estaba cómodo con la ventaja y no se preocupó por estirarla, aunque cuando lo hizo llegó con mucha comodidad al arco de Fernández. Por suerte para el "torito", no lo buscó de manera permanente y recién sobre el final selló el 4 a 0 definitivo de la mano del interminable Claudio Bieler.

Alvarado había dado un paso para adelante y ahora dio dos para atrás. Lo bueno que había corregido lo dejó de lado para volver a cometer errores viejos, una lástima. Para el "torito" y para Fernández, que arrancó con el pie izquierdo y será mirado de reojo en su presentación en el Minella, el sábado a las 19.30 frente a Santamarina de Tandil.

Síntesis

Atlético Rafaela (4): Julio César Salvá; Juan Galetto, Jonathan Fleita, Guido Millán y Jonás Aguirre; Franco Faría, Franco Bellocq, Gonzalo Lencina y Matías Valdivia; Ayrton Portillo y Claudio Bieler. DT: Rubén Forestello.

Cambios: ST 22' Facundo Soloa y Marco Borgnino por Valdivia y Faría, 31' Nicolás Aguirre y Facundo Castillón por Portillo y Lencina,y 42' Mateo Castellano por Bellocq.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Alan Robledo, Franco Ledesma, Agustín Irazoque y Fabián Sánchez; Gonzalo Lamardo, Julián Vitale y Marcos Astina; Facundo Pons y Nazareno Solís. DT: Manuel Fernández

Cambios: ST 22' Iván Molinas y Ariel Cháves por Astina e Irazoque, 30' Mauro Valiente por Sanchez y 39' Franco Malagueño por Lamardo.

Goles: PT 13' Lencina (AR), 28' y 38' Portillo (AR); ST 40' Bieler (AR)

Árbitro: Nelson Sosa.

Estadio: "Nuevo Monumental".