Fernández juega al misterio en su debut en Alvarado

Empieza una nueva etapa en Alvarado. A las 21.10, el conjunto marplatense visita a Atlético Rafaela en lo que será la presentación de su nuevo entrenador, Manuel Fernández, por la décima fecha de la Primera Nacional. El "torito" viajó el jueves, pero el DT decidió no informar quiénes fueron los convocados.

A veces el fútbol es mucho más simple de lo que se trata de mostrar. Se juega desde hace casi 150 años y, más allá de los cambios permanentes, siguen siendo once contra once y, generalmente, el que juega mejor gana. Pero dese hace un tiempo, hay mucho misterio alrededor de los planteos, los jugadores, los equipos y los entrenadores evitan mostrar sus planes para "sorprender" a los rivales. En otros casos, lo que puede pasar es que van pocos días de entrenamiento y se intenta conocer mejor a los propios futbolistas.

Este puede ser el caso de Alvarado y su entrenador Manuel Fernández, peor sería más lógico si jugara en Mar del Plata. Porque al haber viajado, los que se subieron al micro ya están definidos y lo único que restará por saber es el once que saldrá al campo de juego. Pero el nuevo DT eligió no dar a conocer los que se subieron al flamante bus del "torito" y, por lo tanto, es imposible adivinar a el probable equipo. Lo único seguro, de los que estuvieron el domingo en el Minella, es que no estará Victorio Ramis, que se desgarró y era una opción más que interesante para el ataque.

Lo concreto es que el equipo marplatense deberá parecerse más al que viene de ganar con Nartallo que al que disputó las ocho fechas anteriores con Coyette, lleno de fallas defensivas y con escasas situaciones en ataque. El técnico interino acomodó las líneas, le dio solidez y consiguió un triunfo importante. Fernández, con pocos días de trabajo, buscó imponer su idea, su identidad, pero habrá que ver si le alcanzó para plasmarlo en la cancha.

El presente de su rival, Atlético Rafaela, no es mucho mejor. Tiene nueve unidades y viene de empatar como visitante frente a Estudiantes de Río Cuarto.