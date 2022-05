Peñarol recibió un mazazo y va 0-2 a "La Bombonerita"

Son esas piñas que duelen. Por las formas, porque el partido de Peñarol no fue malo, porque hizo un esfuerzo enorme para estar en juego durante toda la noche y porque tenía la sensación que, si lograba llevarlo a un final cerrado, la serie podía ir a Buenos Aires igualada. Sin embargo, las caras de todos, fueron de un equipo que sintió el impacto, que perdió una de las últimas esperanzas y que su ilusión pende de un hilo. En la última pelota de la noche, Boca lo ganó por 81 a 80 y la serie de cuartos de final está 2 a 0 para los "xeneizes" que tratarán de liquidarla en "La Bombonerita.

El primer cuarto de Peñarol fue muy bueno. A diferencia del viernes, esta vez cuando tomó diferencia, no le dio chances a Boca de acercarse en el marcador. Después de un arranque parejo y muy friccionado (16 faltas en el parcial), de la mano de Buemo, empezó a encontrar gol el equipo de Ramella. La acumulación de infracciones dio más libertades a la hora de los lanzamientos y tuvo más ritmo, sobre todo del lado "milrayitas", que sabía lo que se jugaba y afrontó el partido como tal. Lockett comenzó a pesar en el último tramo del chico, Valinotti recuperó una pelota en la salida visitante, asistió a Glass que convirtió y recibió un tiro extra, y el Polideportivo explotó. El cierre, también fue para el local, que se llevó los 10 iniciales 25-12, con seis jugadores con puntos.

El objetivo de Peñarol era mantener la distancia y no permitir que Boca se acerque. Sin embargo, no lo consiguió. A tal punto que se fue al descanso largo abajo por 3 (36-39), con un parcial de 26-11 a favor de la visita. Que mucho tuvo que ver para que eso sucediera. Después de un cuarto inicial lleno de errores y pérdidas, bajó considerablemente en ese rubro, se le abrió el aro desde afuera y al local se le cerró (2 de 16 desde el perímetro en los 20'). Entonces, fue todo cuesta arriba, Vildoza (12 en el parcial) fue el impulsor de la levantada "xeneize", bien acompañado por Ávila (14 en la mitad), que viendo que estaba más controlado Vargas, se adueñó de la pintura y lastimó. Dos triples seguidos, una pérdida y contra con gol del base de Boca, fueron la clave para un tramo que favoreció ampliamente a los de Gonzalo García.

El tercer parcial de Peña fue muy bueno, pero mirá si estaba difícil el juego, que no pudo no sólo sacar distancia, sino que fueron igualados al último descanso corto. Monacchi y Glass se adueñaron de los ataques y tuvieron la mano caliente para esos triples que el equipo de Ramella siempre necesita, y más contra estos rivales. La otra parte la venía haciendo la defensa, también con esos dos estandartes, el americano metiendo dos tapas, el alero robando, corriendo y volcándola para hacer explotar a su gente. Boca, desorientado, volvió a perder muchas pelotas. Sin embargo, el local no lo pudo romper y la visita se tenía preparada una carta en el tiro externo. Ávila y Caballero rompieron la monotonía desde afuera para poner, de golpe, a los "xeneizes" 5 puntos arriba. El ingreso de Sansimoni con un triple y un doble de Glass sobre la chicharra, marcaron el 58-58.

En los 10' comenzó el "Show del Chule". Sansimoni fue el abanderado, metió los primeros 10 puntos seguidos (dos dobles, un triple y tres libres) de un Peñarol que sabía que lo tenía que llevar a un final cerrado, Boca era más colectivo y encontró puntos en varios de sus hombres, para llegar a la recta final con el marcador a favor del local por la mínima: 70-69. Un "golazo" de Valinotti, metiéndose en tierra de gigantes y metiendo la bandeja alta, con tablero, no sólo obligó al minuto de Gonzalo García, sino que encendió nuevamente al estadio, con ventaja de 5 (74-69) y 3.35 en el reloj. En un final parejo, con una pequeña luz, una "bomba" lejana de Vildoza lo puso otra vez a uno (78-77) a Boca y quedaban 1.50 para el infarto. Los dos erraron, un triple de Monacchi no quiso entrar y Boca tenía la bola con 25 segundos. Sin aparecer hasta el cuarto final, se la dieron a Vargas que convirtió en la pintura y lo puso al frente a 9" de la chicharra.

La pelota fue para Thornton, de floja noche hasta ahí, pero el exNBA sacó a relucir su chapa y su jerarquía, dejó correr segundos y fue como un tren, la depositó mansita y ahora la responsabilidad era de Boca, con 2.5 segundos y la chance de preparar la jugada. Y le salió perfecta, la salida fue para Schattmann que tenía sólo 3 puntos, le hizo una finta a Monacchi y se levantó para meter un doble que silenció gran parte del estadio e hizo explotar al codo con hinchas de Boca que sabe que se llevó más que un partido, que encamina la serie y sueña con la semifinal de la Liga Nacional

Síntesis

Peñarol (80): Bruno Sansimoni 19, Carlos Buemo 6, Tomás Monacchi 12, Phillip Lockett 10 y Tevin Glass 15 (FI); Joaquín Valinotti 6, Federico Marín 4, Facundo Tolosa 0 y Al Thornton 8. DT: Leandro Ramella.

Boca (81): Leandro Vildoza 21, Leonel Schattmann 7, Federico Aguerre 2, Eloy Camacho Vargas 10 y Joseph Ávila 17 (FI); Tomás Cavallero 5, Carlos Buendía 3, Adrián Boccia 10 y Kevin Hernández 6. DT: Gonzalo García.

Parciales: 25-13, 36-39 y 58-58.

Árbitros: A.Chiti, A.Zanabone y R.Sánchez.

Estadio: Polideportivo "Islas Malvinas".