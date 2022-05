¿Vibración fantasma?: consecuencias de "vivir on line"

¿Alguna vez sentiste que tu celular vibró pero en realidad no pasó? Tal vez tengas el síndrome de la 'vibración fantasma'. Es una alucinación pero tranquilo, lo sufre casi un 80% de los usuarios del mundo, según asegura un investigador de la Universidad Sheffield, Tom Stafford.



¿Por qué el cerebro percibe que hay un estímulo que jamás se produjo? Primero porque vivimos en la era de la “hiperconectividad” y esto hace que estemos en un estado de expectativa constante por el solo hecho de sentir la presión de tener que “mantenernos conectados”. Y por otro lado, podría relacionarse con la anticipación del cerebro humano frente a un hecho deseado.

Estar a la espera de un mensaje o un llamado puede producir que nuestros sentidos se encarguen de fabricarlo artificialmente. Entonces, preferimos alucinar un falso aviso antes que perder una llamada o un mensaje importante para evitar sentirnos mal.



Una investigación realizada en la Escuela de Medicina de Dow Internacional, concluyó que un punto en común de las personas que sufren este síndrome es la ansiedad.

¿Cuándo es para preocuparse? Cuando ese estado de ansiedad se conjuga con decepción, ira o malestar o cuando poco a poco. Así empezamos a perder la capacidad de gestionar el tiempo y modo de uso de nuestros celulares, es decir, quiero usarlo menos pero no puedo y eso me genera estrés, frustración Y más ansiedad.



En conclusión, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que suena es una llamada.