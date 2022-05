Tigre pisó fuerte en el Monumental y dejó afuera a River

River Plate fue eliminado en cuartos de final por Tigre en el estadio del equipo de Núñez, donde el conjunto de Victoria, que jugará las semifinales de la Copa de la Liga Profesional ante Argentinos Juniors, lo venció por 2 a 1 con sendos goles de dos exBoca, Mateo Retegui y Facundo Colidio. Enzo Fernández había igualado parcialmente para el local. El choque por un lugar en la final será el domingo a las 16 en Huracán.

El “Matador”, que obtuvo su segundo triunfo en el Monumental en toda su historia, dio la sorpresa con buen juego y muestras de carácter. Tigre realizó un primer tiempo perfecto. El equipo de Diego Martínez estuvo compacto, solidario en la marca y rápido para aprovechar los pases imprecisos de River. Retegui avisó de entrada con un remate que Franco Armani desvió al córner. Pero en el segundo intento no falló. Cristian Zabala envió el centro para que el delantero desviara la pelota con la cabeza, ante la estirada insuficiente del arquero del seleccionado argentino. La iniciativa de Tigre y el gol fueron una sorpresa monumental. River, que empezó sin su habitual posesión de la pelota, sintió el impacto. El equipo de Marcelo Gallardo sólo dispuso de una ocasión muy clara en la primera parte. Ocurrió cuando, en tres toques, logró sortear la defensa de Tigre. Nicolás De La Cruz habilitó a Tomás Pochettino, quien quedó mano a mano con el ex River Plate, Gonzalo Marinelli, pero su definición salió cruzada y desviada. Tigre, bajo la batuta de Sebastián Prediger, aprovechó los espacios que River dejó en ataque ante las erróneas decisiones de Esequiel Barco y Pochettino, y estuvo muy cerca del segundo. David Martínez cortó con justeza cuando Zabala se disponía a definir en el área y Facundo Colidio le robó la pelota a Enzo Pérez en el medio para un remate que exigió a Armani.

Tigre tenía muy bien estudiado a River y no cambió el libreto en el segundo tiempo. El equipo de Gallardo, con pocas ideas, jugaba en la cornisa y el “Matador” lo esperaba agazapado. River, con paciencia, movió la pelota por el sector derecho. De La Cruz cedió para un solitario Enzo Fernández, quien sacó un disparo recto que se incrustó en el ángulo para el empate de River; imposible para Marinelli. La gente de River se levantó para alentar en una noche que venía complicada, pero el equipo no lo aprovechó. El envión anímico de la igualdad se diluyó con el error grosero del chileno Díaz en la salida. Colidio interceptó la pelota y no perdonó ante Armani para el 2-1. En la noche donde River jugó mal y lució nervioso por momentos, el error de uno de sus mejores valores significó todo un mensaje. Mientras River tropezaba con Barco y Pochettino, Tigre se afirmaba con Ezequiel Fernández (otro ex Boca Juniors), Zabala, Colidio, Retegui, y especialmente con Prediger (también exboquense), pero también con la firmeza de Víctor Cabrera y Abel Luciatti en el fondo. A un River sin ideas lo ganó la desesperación en el final. Todo el Monumental reclamó un supuesto penal de Marinelli al ingresado Agustín Palavecino que no fue. Los minutos finales fueron de sufrimiento para Tigre porque River, con centros, fue por el empate que no llegó.

Síntesis

River Plate (1): Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez; Tomás Pochettino, Enzo Fernández y Nicolás de la Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios: ST 27' Santiago Simón y Braian Romero por Pochettino y Barco, y 38' Agustín Palavecino y Elías Gómez por De La Cruz y Casco.

Tigre (2): Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Sebastián Prediger y Ezequiel Fernández; Alexis Castro, Cristian Zabala y Facundo Colidio; y Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Cambios: ST 29' Ijiel Protti por Colidio, 33' Nicolás Demartini por Castro y 37' Diego Sosa y Pablo Magnin por Fernández y Retegui.

Goles: PT 4' Retegui (T); 12' Fernández (R) y 21' Colidio (T)

Árbitro: Fernando Espinoza

Estadio: Monumental