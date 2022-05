 Viviana Canosa utilizó un tweet falso de un streamer para realizar una editorial

En su programa 'Viviana con Vos', la periodista realizó una editorial criticando al gobierno por los 'jóvenes que se van del país'. En su columna, citó un tweet del humorista y conductor radial de Vorterix, Luquitas Rodríguez, en el que expresaba sus deseos de irse del país, pero lo que no tuvo en cuenta Canosa es que se trataba de un tweet en broma.

"Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país", había publicado el streamer con una foto de su compañero de radio, Germán Beder, en un aeropuerto. Sus seguidores rápidamente entendieron la ironía del tweet ya que es algo que Luquitas Rodríguez suele hacer.

La que no captó la ironía fue Viviana Canosa, que en su editorial utilizó ese tweet falso para criticar al gobierno. "Un pibe que dice basta como tantos millones y como tantos pibes que si tuvieran la posibilidad también se van a la mierda de la Argentina. Nosotros no queremos que se vaya nadie porque a esta Argentina la hacemos mejor entre todos", arremetió la periodista.

El error de Canosa rápidamente se hizo viral en redes sociales y fue objeto de burla por parte de los usuarios.