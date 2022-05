Habló el hombre que capturó un delfín en la playa: "No me lo llevé como trofeo ni me lo comí"

Matías P., el hombre acusado de pescar y matar a un delfín en peligro de extinción en Mar del Tuyú, niega todo lo que ocurrió y brindó a Infobae una versión distinta a la que se conoció en un principio. Sin embargo, tanto la agrupación Activistas Animalistas de la Costa, como la Fundación Fauna Argentina, expresaron su repudio y confirmaron que se hizo una denuncia contra el hombre.

“Quiero dejar en claro que yo no lo pesqué al delfín, el delfín se enanchó cuando ya estaba muerto. No me lo llevé como un trofeo porque lo enterré a pocas cuadras de donde se enganchó. No me lo comí, ya estaba muerto. Por lo que tengo entendido, ya tenía un par de días de muerto el animalito. Porque era bastante agresivo el olor que emanaba”, dijo Matías a este medio y pidió reservar su apellido.

La historia comenzó una vez que se viralizaron dos videos donde se lo ve al hombre junto a su familia en la orilla y con el delfín muerto, rodeado de una red de pesca trasmallo. Ocurrió a la altura de la calle 79, en la ciudad de Mar del Tuyú, en el partido de La Costa. Luego, en un segundo video se percibe cómo el pescador envolvió al animal en dos frazadas y se lo llevó en sus hombros.

“Para empezar, no soy pescador. Cada tanto tiro el trasmallo. Esto fue el domingo, lo dejé ahí y después me fui. El lunes me encontré con el animal flotando, muerto”, fue el descargo de Matías.

Y siguió: “Estaba con mis hijos menores y, al sacarlo, me pregunté qué hacía con esto. Y, la verdad, me puso a mal. A mis chicos también; y decidí llevar a mis hijos a la casa. Después busqué a un muchacho frente de la playa que me prestó una pala y fui a enterrarlo en un médano carcano. Nunca fui con una masa y un cuchillazo, quedó enganchado en el trasmallo ya muerto”.

Matías dijo que "honestamente, no estaba al tanto de que no se podía poner el trasmallo". "No sabía. Lamento lo del delfín, lamento haberlo sacado yo. Para muchos estuvo mal, aunque también, para muchos otros estuvo bien que lo haya enterrado", afirmó.

"Me cayó muy mal la denuncia que me hicieron. Soy un padre de familia, trabajo, trato de darles lo mejor a mis hijos; y lo mejor que pudimos hacer es enterrarlo para que tenga el entierro que le corresponde a cualquier difunto. Yo no estaba al tanto de la Ley, que estaba en peligro de extinción. No estoy fauna, no soy abogado, soy un trabajador, gastronómico”, concluyó.