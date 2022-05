Círculo rescató un empate en el final

En un encuentro parejo, Círculo terminó sumando un punto frente a Peñarol de Chimbas por el empate 2 a 2 en Otamendi por la novena fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A. El Papero lo abrió en el cierre de la etapa inicial con un penal de Enriquez y, cuando terminaba el partido, otra vez desde los doce pasos, Astiz, selló la igualdad definitiva, luego de que Tarasco y Javier Martínez habían dado vuelta el marcador para los sanjuaninos. La próxima semana, el equipo de D'Angelo visita a Huracán Las Heras.

Probablemente el primer tiempo haya sido de lo más flojo que mostró Círculo en lo que va de la temporada en el "Guillermo Trama". El trajín de los tres partidos en una semana, con viaje de por medio, y el intenso viento en contra, conspiraron contra las intenciones del Papero que no pudo manejar la pelota en ningún momento de la etapa y casi no se acercó al arco de Corti. Pero, otra vez, como el fin de semana pasado, supo sacar provecho de una acción perdida, Benítez tuvo confianza para ir a pelear de arriba una pelota con el arquero, llegó antes, cabeceó y el capitán de Peñarol le dio de lleno con el puño en la cabeza. Clara infracción y penal que Imanol Enriquez, con un remate preciso, esquinado, sobre el caño derecho, convirtió el 1 a 0 con el que se fueron al descanso.

Antes de eso, si hubo alguien que mereció fue Peñarol. Con poca claridad, pero dominando el mediocampo, Fernández cortaba todo lo que pasaba y Javier Martínez por un lado y Zelaya por el otro buscaban el mano a mano con los stoppers. El primer aviso fue con un remate de Tarasco que se fue por encima del travesaño. En una pelota parada, el "8" recibió demasiado libre, la quiso bajar al medio y controló bien Pave. La siguiente fue más clara aún y, gracias a Tarasco no terminó en gol. El centro cruzó el área, falló un despeje, Jano Martínez definió y el "9", "egoista", la quiso empujar sobre la línea y estaba adelantado. Esa jugada no lo despertó al local que se salvó de nuevo con un derechazo desde afuera del área que se fue besando el palo derecho. El resto es historia y se fue al vestuario con la ventaja mínima.

Con la lluvia como protagonista y el viento que no aflojaba, el Papero comenzó la segunda parte más adelantado, con Straccia ganando por derecha y tirando centros rasantes que no alcanzó a conectar Martínez. Sin embargo, en la primera aproximación de la visita, nadie la pudo sacar, Tarasco giró, punteó, se desvió en un defensor y se clavó contra el caño izquierdo de Pave para dejar todo como al principio a los 7'. La visita se sintió cómodo con el resultado y Círculo quería pero le costaba profundizar. Recién sobre los 25', cuando llegaron los cambios, volvió a inquietar a Corti con una buena acción del ingresado Luna que la empezó bien y la terminó muy mal, rematando demasiado alto. Sin embargo, el segundo llegó para la visita. Un pelotazo largo, que no parecía llevar peligro, terminó en gol. Pave quiso cortar afuera del área Javier Martínez le ganó en velocidad, se la punteó y empujó con el arco vacío para el 2 a 1.

Sin dejar que el impacto lo golpeara, Círculo siguió yendo, con más empuje que juego, pero llevando la pelota cerca de Corti. Aunque le costaba generar situaciones de gol. Con el ingreso de Enzo Astiz llevó cierto riesgo con un zurdazo al primer palo que controló bien el arquero visitante. Por arriba estuvo el empate, Reta conectó un tiro libre de Pérez pero no le pudo dar dirección y se fue por arriba. Tenía una más el dueño de casa y la aprovechó. Vedda se metió bien por la izquierda y en su afán por frenarlo, Alderete se lo llevó puesto y le cometió infracción que Enzo Astiz, con un remate fuerte al palo derecho, sentenció el 2 a 2 definitivo.

Una igualdad que, en la previa, no cerraba, pero que por el desarrollo termina sentando bien para el Papero que continúa invicto en el "Guillermo Trama".

Síntesis

Círculo Deportivo (2): Diego Pave; Juan Motroni, Facundo Vilanoba y Bruno Vedda; Nicolás Straccia, Agustín Amato, Enzo Benitez y Gonzalo Ramírez; Raúl Pérez; Diego Martínez e Imanol Enriquez. DT: Norberto D'Angelo.

Cambios: ST 24' Adrián Reta y Nahuel Luna por Straccia y Martínez, y 36' Enzo Astiz por Ramírez.

Peñarol (Chimbas) (2): Leonardo Corti; Ramiro Alderete, Jano Martínez, Leonardo Felissia y César More; Carlos Fernández; Javier Martínez, Franco Lepe, Francisco Salinas y Raúl Zelaya; Rubén Tarasco. DT: Cristian Bove.

Cambios: ST 31' Matías Rodríguez y Agustín Paredes por Lepe y Zelaya, 35' Maximiliano Osurak y Franco Fagundez por Salinas y Tarasco, y 43' Lucas Saucedo por Javier Martínez.

Goles: PT 45' Enriquez, de penal (C); ST 7' Tarasco (P), 27' Javier Martínez (P) y 45' Astiz, de penal (C).

Incidencias: No hubo.

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado)

Estadio: "Guillermo Trama".