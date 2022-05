El joven racista que mató a 10 personas en EEUU hizo una insólita alusión a la Argentina

Payton S. Gendron, el supremacista blanco de 18 años que mató a balazos a 10 personas en un supermercado de Estados Unidos, y lo transmitipo en vivo por Twitch, escribió en un delirante manifiesto de 180 páginas que el único país “blanco” que queda en el mundo es la Argentina.

Según la prensa estadounidense, el texto está cargado de mensajes de odio, antisemitismo, racismo y teorías conspirativas.

El manifiesto que se la atribuye a Gendron comenzó a circular en las redes sociales poco después de la masacre, ocurrida en un supermercado de Buffalo, en el estado de New York. Allí, el autor del tiroteo trata de justificar los ataques en base a un supuesto avance contra la “población blanca” que existiría en el mundo y para ello se apoya en la teoría conspirativa conocida como “El Gran Reemplazo”. Allí plantea que la sociedad occidental está siendo atacada por la baja tasa de natalidad de los “blancos” y que es superada por la alta tasa de natalidad de los “inmigrantes”.

“Si hay algo que quiero que entiendas de estos escritos, es que las tasas de natalidad de los blancos deben cambiar. Cada día la población blanca se vuelve menor en número. Para mantener una población, la gente debe lograr una tasa de natalidad que alcance los niveles de fertilidad de reemplazo, en el mundo occidental, que es de aproximadamente 2,06 nacimientos por mujer”, escribió.

“El ÚNICO país blanco que llega a estos niveles es Argentina, con 2.247. Pero no en Europa, no en el resto de las Américas, no en Australia o Nueva Zelanda”, afirmó en su descabellada hipótesis racista.