Se presentó oficialmente el Torneo Profesional

Se presentó en el Complejo “San Remo Sports” (Av. Antártida Argentina 4326), las dos semanas de ensueño que se vienen en Mar del Plata en materia de pádel. Desde este jueves y hasta el domingo se concretará una de las dos fechas argentinas destinadas al Circuito FIP RISE. El torneo profesional que otorga puntos internacionales y ofrece un millón de pesos a repartir , tendrá partidos en dos de las seis pistas con que cuenta este escenario coordinado por Ariel Echegorría. Además del 27 al 29 del corriente se concretará la tercera fecha de los Selectivos de menores APA con la presencia de más de 300 jugadores de todo el país en las categorías Sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18.

La ciudad basal del pádel americano, dio a conocer los eventos que recibirá en un lapso que comprende las dos próximas semanas. Lo hizo mediante una conferencia de prensa desarrollada en el club que cobijará estas dos realizaciones. Estuvieron en dicha reunión el Presidente de la Asociación de Pádel Argentino (APA), Santiago Brito, el Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación de la comuna (EMDER), Andrés Macció, el organizador y director de los eventos en cuestión Ariel Echegorría y los jugadores marplatenses Tomás Alaimo y Agustín Gallardo.

Brito dio a entender que este tipo de certámenes profesionales con puntos FIP, le da chance a muchos jugadores de la Argentina y otros países para sumar puntos. Dichas unidades les servirán para los principales torneos de los circuitos mundiales existentes. El FIP RASE es una competencia de carácter promocional y Mar del Plata no podía quedar fuera de esta fiesta. El Presidente de APA también dio a entender que el Selectivo de Menores, llega a su tercera fecha y que Mar del Plata debía después de mucho tiempo formar parte de ella.

Por su parte el profesor Andrés Macció habló sobre la importancia de estos eventos populares de pádel que le permiten a la ciudad recibir mucha gente de distintos puntos del país. Mientras que los jugadores marplatense Alaimo y Gallardo, coincidieron en la importancia de tener en su ciudad un torneo profesional como el FIP RISE que ofrece puntos internacionales, buen dinero a repartir y ser locales jugando con su gente.

Para observar los encuentros de ambos campeonatos, la entrada será libre y gratuita.