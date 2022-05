Fernández le bajó el tono a la interna con Cristina: "Nos hacen discutir mucho entre nosotros"

Con un acto multitudinario en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), el presidente Alberto Fernández insistió en que la "misión central" de su Gobierno será generar medidas para que "el salario crezca y el bolsillo crezca".

Desde el campo deportivo que tiene la entidad gremial en Esteban Echeverria, el mandatario destacó el crecimiento en la economía y la generación de nuevas fuentes de empleo pero reconoció que "está costando mucho que la distribución del ingreso sea justa".

"Siempre, en Argentina, pasa que algunos acaparan ganancias mientras los demás trabajan", cuestionó, y garantizó: "Pero todo el gabinete nacional, cada ministro mío, tiene una misión central y es que el salario crezca, el bolsillo crezca, para que los salarios le ganen a la inflación y recuperemos el salario real de una vez y para siempre".

Después de los cruces públicos con la vicepresidenta Cristina Kirchner, el acto despertaba expectativa ya que era la primera vez que hablaba Fernández tras finalizar la gira europea. Sin embargo, el jefe de Estado le bajó el tono a la interna y evitó un discurso confrontativo.

"Nos hacen discutir entre nosotros mucho, están todos pendientes de qué decimos uno del otro, pero lo que estamos discutiendo en verdad es preservar los derechos que ganaron los que trabajan desde 1945. Esa es la verdadera discusión. Que nadie nos confunda", consideró.

En este sentido, Fernández apuntó: "Están los que quieren que cando un trabajador despedido, no se pague indemnización, que las vacaciones no sean pagas, que piensan que las universidades no hacen falta, pero nosotros no somos eso, somos los herederos de Perón y Evita".

"Sé que no nos ha tocado un mundo muy difícil, lleno de dolor, pero yo voy a estar al lado de ustedes. Yo sé que intereses represento, La primera obligación que tenemos es con el pueblo argentino. La primera obligación es preservar los derechos que hoy tienen los argentinos y garantizar que nadie se los arrebate", reiteró.

Para el presidente, "llegó la hora de corregir el ingreso para que los asalariados sean parte sustantiva de lo que se produce en Argentina". "Voy a luchar contra todos los que días siembran la desesperanza, y voy a sembrar, cada día, en cada argentino y argentina, la esperanza de una Argentina mejor", finalizó.