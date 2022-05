Cristina Kirchner reavivó la interna y advirtió una "insatisfacción democrática grande"

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a disparar dardos contra el presidente Alberto Fernández al brindar este viernes en Chaco un discurso de más de una hora y media, donde mostró preocupación por la crisis económica y social que atraviesa al país.

“Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado", analizó, al brindar una "clase magistral" en la Universidad Nacional del Chaco Austral.

Para la titular de la Cámara del Senado, este combo inédito es "el producto de dos políticas: la concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política de salarios bajos”.

Si bien insistió en las críticas al rumbo del Gobierno, Cristina aclaró que no "pelea" con el presidente sino que mantiene un "debate de ideas". "¿Qué es pelea? Se están pegando, golpeando o hay posibilidad de que haya algo bueno en una pelea. Yo no le pegue a nadie y nadie me pegó. Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo pelea no es”, razonó.

“¿Qué otra cosa podemos estar haciendo? Vamos por debate: me faltan los anteojos y todo para un progarama. Pelea es nombre femenio, debate es masculino. No creo en las casualidades y menos con cierta gente y cierta prensa. ¿Qué dice el debate? Discusión en el que dos o más personas opinan sobre uno y más temas donde cada uno expresa su idea y defiende sus intereses. Debate político. Bingo. Es esto”, sostuvo.

Kirchner, en otro tramo, le recordó a Fernández que ella lo "eligió" para ocupar el sillón de la presidencia y también evocó las charlas que mantuvieron a la hora de completar el gabinete de gestión.

"Elegí a una persona que hoy es Presidente que no representaba a ninguna fuerza política que conformaba el frente, pero que además me había criticado duramente desde el año 2008. ¿Alguien piensa que puedo decidir las cosas por enojo o poder?”, expresó.

Al confiar algunas infidencias no conocidas, se refirió a las designaciones de Eduardo “Wado” De Pedro y Andres “Cuervo” Larroque. “El Presidente quería llevar como jefe de Gabinete a “Wado” de Pedro y yo le dije que no. Él fue un excelente funcionario mío, fue Secretario General, creía que le faltaba. Tal vez en el Ministerio del Interior puede ayudar más. ¿En serio me hablan de disputas de poder?”, contó, en primer lugar.

“Nuestro Presidente lo llama al presidente de nuestro bloque, a Máximo Kirchner, y le dice que quería que el ministerio de Desarrollo Social luego de la salida de Daniel Arroyo lo ocupara Larroque. Ministerio de Desarrollo Social: planes, tarjeta social, un millón de planes. ¿Qué le dijo el diputado Kirchner? Al Cuervo lo voy a dejar con Axel… ponelo a Juanchi Zabaleta. Me parece que algunos y algunas debería revisar editoriales. Cuánta mediocridad y chatura hay”, agregó, en segunda instancia.

Cristina, además, reiteró su descontento con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que defiende el presidente y Martín Guzmán, el ministro de Economía. “Tenemos condicionamientos por parte del Fondo, que siempre exige devaluación por encima del Índice de Precios al Consumidor. Pero eso no va a dar crecimiento y baja de la inflación. Por esto nos oponemos a ciertas cosas, no por cuestiones de poder”, aseveró.