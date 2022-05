“Que digan que los pingüinos se pueden empetrolar en las costas de Mar del Plata es una zoncera”

Gremios del puerto volvieron a pedir que se avance en la exploración off shore a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Fotos: 0223

A dos semanas de la realización de una Audiencia Pública Consultiva que tendrá lugar en el Concejo Deliberante para debatir sobre el proyecto para autorizar la exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa marplatense, referentes de los gremios marítimos y portuarios de ratificaron su postura a favor de la actividad y pidieron a la ciudadanía que la apoye porque estiman que en los próximos 15 años se generarán alrededor de 90 mil puestos de trabajo.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Simape, en donde estuvieron Pablo Trueba (Simape), Carlos Mezzamico (Supa), Hernán Chale (Supara), Marcos Albarenga (guincheros y grúas), Ítalo Carrizo (Saon), Cristian Taboada (Capitanes de Pesca) y Mauricio Loubet, en representación del Consorcio Portuario.

Al finalizar la reunión, el secretario general del Simape, Pablo Trueba, fue el responsable de reiterar el respaldo del sector a la exploración petrolera al entender que se trata de “una industria millonaria para Mar del Plata y no la podemos perder porque ya no alcanza con el turismo de cabotaje ni la industria pesquera porque tiene un millón de habitantes y es una metrópolis”. “Ya está demostrado sobremanera que el impacto ambiental va a ser mínimo; de hecho, hay más de siete mil plataformas en el mundo y nunca hubo problemas en ninguna. La única plataforma que hace ruido es la del Golfo de México, que casualmente era una plataforma marina americana y que por un problema humano explotó”, argumentó en declaraciones a la prensa.

Pablo Trueba fue en el encargado de exponer los argumentos a favor de la exploración off shore, actividad que apoyan los gremios marítimos locales. Fotos: 0223

En ese sentido, el dirigente gremial evaluó que “riesgos hay en todos lados” pero que “cuando dicen que hay playas empetroladas es porque se trata de barcos que trasladan petróleo que encallan y largan todo el crudo al mar”. “Hoy esos barcos tienen doble casco y se ha reducido a un 3%, es decir, casi no existe riesgo de que ocurra un derrame”, señaló.

Trueba hizo hincapié en que “todos los días pasan por las costas de Mar del Plata buques con crudo que salen desde Comodoro Rivadavia hacia destilerías de Bahía Blanca o La Plata”. Y enfatizó: “Que digan que los pingüinos se pueden empetrolar en las costas de Mar del Plata es una zoncera porque no pasan el norte de Rawson; los que podemos llegar a ver es porque se desviaron”. En la misma línea se expresó al rechazar la posibilidad de que la actividad petrolera pueda afectar a las ballenas. “Cuando ven algo que les molesta, nadan hacia otro lado. Es mentira que les puede ocasionar estrés y matarlas”.

“El estudio sísmico, la resonancia dio cuenta de que va a haber un bajo impacto. Además, en la zona donde se realizaría (la exploración offshore) no se pesca. Por eso los gremios marítimos estamos de acuerdo. Cuando dije que Mar del Plata podría llegar a ser Dubai, lo hice con total consciencia, no porque estaba loco”, aclaró.

Por otro lado, el dirigente marítimo aseguró que “es una falacia cuando se dice que si no se hace en Mar del Plata, se puede hacer en Necochea, Bahía Blanca o Comodoro Rivadavia, porque el tema está en manos de un Juzgado Federal que, si mañana dice que no se puede hacer, no se hace en todo el país. Ahí es donde vemos a los uruguayos atentos a lo que pueda pasar, tal como ocurrió con las pasteras en Gualeguaychú”.

“Somos defensores acérrimos de que no se nos escape esta oportunidad y le pedimos a la ciudadanía marplatense que acompañe con su voto favorable a través de la app Mi Argentina”, pidió por último.