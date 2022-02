El Simape defiende la exploración petrolera: "Mar del Plata se convertirá en Dubai"

Desde el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) mostraron una férrea defensa al avance de la prospección sísmica a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata y aseguraron que si la búsqueda permite encontrar petróleo entonces la ciudad se convertiría en la "Dubai" del Atlántico.

"Se vería beneficiada Mar del Plata y de ahí, todo. El puerto y la pesca seguiría trabajando, los barcos se mueven con petróleo no, a vela; habría más trabajo; se necesitan tripulantes para trabajar en las plataformas, operarios para los barcos que llevan insumos a las plataformas que estarían a 400 kilómetros. Logística de todo el sector portuario, trabajo a astilleros navales", afirmó Pablo Trueba, el titular de la organización, en primera instancia.

Para el dirigente, Mar del Plata no puede perder la oportunidad de generar 22 mil puestos de trabajo, tal como proyectó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a partir del avance de estos trabajos que ya fueron fuertemente cuestionados por el intendente Guillermo Montenegro, organizaciones ambientalistas y otros sectores de la sociedad civil. De hecho, por esta fecha se tramitan tres amparos en la Justicia Federal.

"Mar del Plata no se puede quedar sin ese trabajo, y lo dice una persona que conoce el tema. Yo viví 15 años en Comodoro Rivadavia -la capital del petróleo de la Argentina- y el petróleo y la pesca convivieron toda la vida sin ningún problema", aseguró el referente del Simape, quien agregó: "No hay ninguna cámara empresaria de la pesca que se vaya a oponer al proyecto porque los barcos no se manejan a vela".

"Hoy la gente se baña en el agua del río y no hay ninguno que tenga un tercer ojo"

Trueba, el máximo referente del gremio marítimo, mostró amplias expectativas por la prospección offshore. Foto: 0223.

En declaraciones a 0223 y otros medios, Trueba no esquivó las críticas al avance de la exploración petrolera y consideró que se trata de opiniones "que están fuera de lugar por desconocimiento o por cuestiones políticas". "Mi opinión personal es que Mar del Plata no puede perder esa oportunidad", reiteró, y aclaró: "Hay cámaras empresarias que dicen que no va a haber problemas porque es una zona que está fuera de las 200 millas".

"Ahí aparece un problema mucha más grave y que es político: no se pesca en una cierta época del año y no le afectaría, de todas maneras, el estruendo y sondeo del que se habla es como el del Angelescu, que es un barco de investigación que trabaja con sistema de sondeo y resonancia que, modernizado, ni cuenta se dan de que hubo una resonancia. Los sistemas son modernos", analizó.

El sindicalista dijo que si este proyecto avanza con resultados favorables "Mar del Plata va a ser Dubai". "Es una ciudad turística, es la única ciudad abierta al Atlántico. Esto sale o sale", ratificó, y comparó la polémica que se instaló en los últimos meses en torno a las petroleras con la resistencia que hubo a las pasteras en Fray Bentos.

"Me parece que no tener esta información y opinar por opinar, nos va a pasar como con las pasteras de Fray Bentos. Eran para Gualeguaychú, empezaron con los cortes y banderazos, se fueron a Uruguay y hoy la gente se baña en el agua del río y no hay ninguno que tenga un tercer ojo", concluyó.