En una definición infartante, Manchester City gritó campeón

La definición del título de la Premier League de fútbol en Inglaterra en la temporada 2021/2022 fue apasionante durante toda la última fecha del torneo. Finalmente, el Manchester City de Josep Guardiola se consagró campeón frente a Aston Villa como local al ganar por 3-2, mientras que el Liverpool de Jürgen Klopp recibió a Wolverhampton y triunfó por 3-1, aunque no le alcanzó.

La jornada 38 empezó mal para ambos: mientras que "Los Reds" caían en casa por el gol de Pedro Neto de entrada, Sadio Mané igualó el partido a los 24 minutos. Por otro lado, "Los Ciudadanos", que llegaban como líderes por un punto de diferencia, se fueron al descanso 0-1 por el tanto de Matty Cash. Para colmo, a los 23 minutos del complemento, el ex-Liverpool Philippe Coutinho marcó el 0-2 en el Etihad Stadium. De esa manera, todo pasaba a depender del equipo de Klopp, que si lograba derrotar a Wolves en Anfield Road se coronaba.

A los 75, İlkay Gündoğan descontó para el elenco de Pep y ambos escenarios eran una olla a presión, aunque la situación era clara: si Liverpool no ganaba, no era campeón. Encima, a los 78 apareció Rodri para igualar las acciones para el City y darle aún más tensión al cierre de la Premier League. Dos minutos más tarde, otra vez el volante Gündoğan pisó el área y, debajo del arco rival, estableció el 3-2 para la locura del público en Manchester. En los últimos instantes, el elenco de Guardiola controló el balón, no sufrió demasiado en defensa y aseguró el trofeo. Por su parte, Liverpool también ganó sobre la hora por 3-1 gracias a los gritos de Mohamed Salah y Andrew Robertson.

El equipo de Pep Guardiola estaba un punto arriba en la previa a la definición por el trofeo en Inglaterra, por lo que con esta victoria terminó con 93 unidades frente a las 92 de su inmediato perseguidor. Así, se quedó con cuatro de las últimas cinco Ligas.