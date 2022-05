Masacre en Texas: los últimos chats del tirador antes de matar a 21 personas en una escuela

Un joven de 18 años asesinó este martes a tiros a 21 personas en una escuela primaria de Texas y luego fue abatido, en una nueva matanza en un establecimiento educativo que sacude a Estados Unidos.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, confirmó que en el tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, en el centro de Texas, fallecieron 14 estudiantes y una profesora, a la vez que indicó que el atacante, identificado como Salvador Ramos, también murió.

Más tarde, sin embargo, el senador tejano por Uvalde Roland Gutiérrez elevó la cantidad de víctimas fatales a 21 (18 estudiantes y tres adultos), según la televisora CNN.

Abbott precisó que Ramos llegó a la escuela con una pistola y aparentemente con un rifle y que “disparó y mató de manera horrible e incomprensible” a más de una docena de niños y un profesor.

Los últimos chats amenazantes del tirador de Texas

La usuaria @epnupues -cuyo nombre real se desconoce- compartió las imágenes de una conversación que mantuvo con Salvador Ramos, cuyo perfil figuraba como salv_8dor_, en los instantes previos a la masacre. La primera conversación entre ambos tuvo lugar el pasado 12 de mayo.

Sin conocerla aún, Ramos la etiquetó en una historia en la que mostraba las dos armas AR-15 con las que presuntamente iniciaría el tiroteo en la Escuela Robb Elementary. “¿Vas a repostear las fotos de armas que subí?”, le preguntó a la chica, a lo que ella contestó: “¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?”.

“Solo quería etiquetarte. Deberías estar agradecida”, sentenció el joven. El lunes -un día antes de la masacre-, Salvador la contactó nuevamente. “Estoy a punto de…”, escribió el pistolero. “¿A punto de qué?”, le contestó la chica, que recibió la siguiente respuesta: “Te diré antes”.

Finalmente, este martes a las 7 de la mañana, la muchacha recibió un último texto del tirador. “Te voy a escribir en una hora, pero tenés que responder. Es un secretito y te lo voy a contar. Ahora voy a salir a tomar aire”, redactó. Dos horas después, Salvador llevó adelante el crimen.

Poco después de que la noticia tomara relevancia internacional, la usuaria de Instagram aclaró: “Él era un desconocido. No sabía nada de él. Decidió etiquetarme en una foto de sus armas. Lo siento por las víctimas y sus familias. Realmente no sé qué decir”.

Y acotó: “La única razón por la que le respondí fue porque le temía. Hubiese deseado haberme mantenido despierta para convencerlo de no cometer ese crimen. No lo sé. Ya me contacté con la policía y les di toda la información que recolecté al respecto. Quiero enviarle mis condolencias a quienes murieron hoy”.