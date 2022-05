La divertida discusión entre las mujeres que le ponen voz al Asistente de Google

Nikki García y Susana Ballesteros son las dos encargadas de hacer la voz robótica del Asistente de Google en España y Latinoamérica respectivamente. Estos últimos días se ha hecho viral un divertido video en el que las dos comparten una charla interpretando sus papeles.

"Y yo me pregunto: ¿Las voces de Google se conocerán entre ellas? ¿Harán @nikkigarcia_es y las demás una fiesta anual con competiciones y utilizando su voz 'robótica'? Anda que no molaría 🤣🤣" escribió un usuario en Twitter y la mujer respondió con el video, que al poco tiempo recibió más de 20 mil Me Gusta.

En el video se puede escuchar a las chicas hablando tras "un día duro de trabajo": "Ok Nikki. ¿Qué hacemos ahora?", le pregunta Susana a su compañera; a lo que Nikki responde, con su voz robótica de Google: "Ahora tienes una cena programada a las 21:30 en el VIPs de la esquina". Susana Ballesteros le responde entonces pidiéndole que adelante la hora de la cena y García le contesta: "Ok Susana".

La conversación continuó y Ballesteros también utilizó su voz robótica: "¿Qué quieres que te diga"; a lo que García le responde: "No, ¿qué quieres que te diga yo a ti". A partir de ese momento, las dos comienzan a pelearse para tratar de demostrar quién es el asistente de Google de quién.