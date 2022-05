Dos derrotas en la jornada inaugural

La Selección Mayor Femenina de de Mar del Plata disputó la doble fecha inicial del Campeonato Argentino que se disputa en Santa Fe. Por la mañana cayó 3-0 ante Buenos Aires y por la tarde perdió 2-0 ante Litoral.

Comenzó en Santa Fe el Campeonato Argentino de Mayores Femenino donde Mar del Plata tuvo dos exigentes presentaciones para dar inicio a su gran objetivo de mantener la categoría y asegurarse la permanencia entre los 8 mejores del país. No es un grupo sencillo el que le ha tocado pero con la intención de competir, sabe que debe medirse a este nivel para tener una verdadera medida de lo que puede alcanzar el hockey de nuestra ciudad.

El primer escollo era nada menos que Buenos Aires, equipo que contó en su once inicial con Delfina Merino, Carla Dupuy y Micaela Retegui como figuras destacadas. A los 7 minutos del primer cuarto, Merino ya mostró su jerarquía internacional abriendo la cuenta y luego, en el segundo parcial, a través de un córner corto, Alina Piccardo estableció el 2-0. Recién a 10 minutos del final, aumentó la cuenta nuevamente Merino para el 3-0 decisivo.

Había que poner entonces la atención en el siguiente rival que era Litoral. Por la mañana, habían igualado ante Mendoza 1-1 por lo que habían demostrado el buen nivel que traían. Mar del Plata pudo hacer un buen partido, tuvo varios córners cortos en la primera mitad del partido que no pudo aprovechar. Ya en el segundo tramo del partido, el córner corto le permitió al equipo de Ernesto Lucero ponerse en ventaja. Bianca Stachiotti en la jugada fija anotó el primer tanto del partido. Las dirigidas por Carlos Muñoz salieron a buscar nuevamente el empate y presionaron en el área rival pero no pudieron igualar el marcador. A un minuto del final, decidió sacar a la arquera para atacar con 11 jugadoras de campo y en ese momento, de contragolpe, lo liquidó Denise Wasinski para el 2-0 final.

Con este panorama, la “Roja” necesita este viernes sumar alguna unidad ante Mendoza para tratar de salir del último puesto del grupo, aunque sabe bien la exigencia que propone este equipo. La ilusión por mantener la categoría está latente y todavía les quedan pruebas importantes por superar en búsqueda de ese objetivo.

Resultados

Mendoza vs. Litoral 1-1

Buenos Aires vs. Mar del Plata 3-0

Bahía Blanca vs. San Juan 4-2

Córdoba vs. Santa Fe 2-1

Mendoza vs Bahía Blanca 1-4

Litoral vs. Mar del Plata 2-0

Córdoba vs. Bahía Blanca 4-1

Santa Fe vs. San Juan 3-1

Posiciones

Zona “A”: 1° Buenos Aires 6 ptos, 2° Litoral 4 ptos, 3° Mendoza 1 pto y 4° Mar del Plata 0 ptos.

Zona “B”: 1° Córdoba 6 ptos, 2° Santa Fe 3 ptos, 3° Bahía Blanca 3 ptos y 4° San Juan 0 ptos.

Viernes

12.50 hs. Buenos Aires vs. Litoral

12.50 hs. Mendoza vs. Mar del Plata

14.30 hs. Bahía Blanca vs. Santa Fe

14.30 hs. Córdoba vs. San Juan