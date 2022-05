Comienzan las definiciones en el fútbol marplatense

El fútbol marplatense disputará este sábado la undécima fecha del torneo "Roberto Crespo", donde a falta de tres partidos para el cierre de la primera fase, ya pueden conocerse los primeros clasificados a la Zona Campeonato (acceden los primeros siete, los restantes equipos jugarán la Reválida).

En la zona 1, River y Banfield lideran con 22 puntos. El "Tripero" visita en Otamendi a Círculo Deportivo (15) y el elenco del barrio Termas Huinco enfrentará como visitante a Independiente (17), que apunta a acercarse al lote alto..

Mientras que en la zona 2, Kimberley, tras quedar como líder en soledad con 21 unidades, recibirá a Al Ver Verás (17) que necesita sumar para mantener sus aspiraciones; y el escolta e invicto Atlético Mar del Plata (20) tendrá una dura visita a Deportivo Norte (19), quien buscará recuperarse y también acercarse a la clasificación.

Quilmes, Once Unidos y Al Ver Verás tienen 17 unidades en el siguiente pelotón clasificatorio. El "Tricolor" enfrenta a Racing (12), que necesita ganar para acercarse; el equipo de Parque Luro recibe al colista Chapadmalal y el "Duende", como se mencionó, visita al "Dragón".

Los partidos del sábado (a las 13, juegan los partidos de la quinta división):

Cancha: Argentinos del Sud

15hs, Argentinos vs Huracán (Mayer, Cajal y Oliver)

Cancha: Independiente

15hs, Independiente vs Banfield (Mella, Luxen y H. García)

Cancha: Boca

15hs, Boca vs Los Andes (Miranda, Ghiglione y Gómez)

Cancha: Círculo Deportivo

15hs, Círculo vs River (Millas, Scuffi y González)

Cancha: River

15hs, General Urquiza vs El Cañón (Cingolani, Ruíz Díaz y Sotelo=

Cancha: General Mitre

15hs, General Mitre vs Peñarol (Nuesch, Foschi y Oliveri)

Cancha: San Lorenzo

15hs, Cadetes vs Nación (CAmpagnoli, Baquero y Gallo)

Cancha: Banfield

15hs, San José vs San Lorenzo (Funes, Avero y Costanzo)

Cancha: Once Unidos

15hs, Once Unidos vs Chapadmalal (M. Núñez, Arrendazzi y Rúa)

Cancha: Kimberley

15hs, Kimberley vs Al Ver Verás (Silva, Chávez y Correa)

Cancha: Deportivo Norte

15hs, Deportivo Norte vs Atlético Mar del Plata (Rojas, Contreras y García González)

Cancha: Libertad

15hs, Libertad vs Talleres (Debrina, López y Monsalves)

Cancha: Al Ver Verás

15hs, Racing vs Quilmes (Abboud, Martínez y Bravo)

Cancha: Alvarado

15hs, Alvarado vs San Isidro (Llona, Lunegro y Ramos)

Posiciones

Zona 1

River...22 puntos

Banfield...22

Urquiza...20

Nación...19

Boca...17

Independiente...17

Círculo...15

Argentinos del Sud...15

Cadetes...14

El Cañón...11

Juventud Unida...8

Huracán...7

Mitre...4

Peñarol...3

Zona 2

Kimberley...21 puntos

Atlético MdP...20

Deportivo Norte...19

Quilmes...17

Once Unidos...17

Al Ver Verás...17

Racing...14

Talleres...13

San José...13

Racing...12

San Lorenzo...12

Libertad...11

Alvarado...8

San Isidro...5

Chapadmalal...2