Mar del Plata no pudo con Santa Fe y descendió

Era el partido que iban a jugar a Santa Fe. La Selección Marplatense Mayor Femenina jugó la semifinal de reclasificación en el Campeonato Argentino buscando la permanencia entre los 8 mejores del certamen y cayó ante el local por 2 a 1. El único gol del partido fue anotado por Yanina García. El domingo jugarán por el 7° puesto.

Las ilusiones estaban latentes porque se había mejorado en el juego a lo largo del torneo y era momento de dejar todas las energías para quedarse con un partido clave y muy difícil. Claro, delante tenía nada menos que al dueño de casa que también pugnaba por el mismo objetivo. Desde un inicio del partido, otra vez, estuvo en desventaja la “Roja”. Fue algo que sufrió en tres de los cuatro encuentros que disputó en el certamen obligando siempre a remontar esa desventaja inicial. Esta vez fue con un gol de córner corto de Victoria Bertone que parecía hacer todo difícil de nuevo. Sin embargo, como ante Mendoza el viernes, respondió al instante. Apenas un minuto después, Yanina García aprovechó una jugada para anotar su primer tanto del torneo y además, poner nuevamente las cosas como al principio, algo que era fundamental para las aspiraciones del equipo de Carlos Muñoz.

El encuentro sería muy cerrado a punto tal que, aquel que aprovechara esos pequeños detalles del juego, podría finalmente marcar la diferencia. Allí fue donde Dolores García Bornemann terminó de inclinar la balanza a favor del equipo local. Fue a los 28 minutos, apenas un par antes de terminar el primer tiempo. Pasó instantes con una jugadora menos por las verdes que sufrieron Agustina Fiorelli y Victoria Zuloaga, pero también momentos de superioridad numérica con una amarilla sobre el final del partido para quien anotó el segundo gol y a pesar de que lo intentó, no pudo llevarse el empate para estirar la definición. La derrota fue un golpe duro que obliga al descenso de Mar del Plata para la próxima temporada de hockey pero todavía queda un escollo más por superar para terminar el Campeonato Argentino de la mejor manera posible. Este domingo a las 8.30 de la mañana se enfrentará con San Juan por el 7° puesto buscando terminar estos intensos cuatro días de acción con un triunfo.

Resultados

Reclasificación Mendoza 1 - San Juan 0

Reclasificación Santa Fe 2 - Mar del Plata 1

Semifinal Buenos Aires 3 - Bahía Blanca 1

Semifinal Córdoba 1 - Litoral 0

Cronograma - Domingo

8.30 hs. Por el 7° Puesto – San Juan vs. Mar del Plata

12.30 hs. Por el 5° Puesto – Mendoza vs. Santa Fe

12.30 hs. Por el 3° Puesto – Bahía Blanca vs. Litoral

16.30 hs. Por el Título – Buenos Aires vs. Córdoba