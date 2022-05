José Moscuzza (h): "Me molestó que Palermo se fuera una semana antes del debut"

A 24 horas de la sorpresiva renuncia de Martín Palermo, el vicepresidente segundo del club, José Marcelo Moscuzza, habló con medios porteños para responder sobre los motivos y los rumores que circundan al respecto.

El empresario se mostró sorprendido y dio su versión de los hechos: "Ayer me llamó Martín, me dijo que se sentía sin fuerzas para seguir, que no quería hacerle ningún daño al club, que los jugadores lo iban a percibir y que no iba a continuar. Me tomó de sorpresa como a todo el mundo, fue inesperado", expresó en diálogo con "¿Cómo te va?", de Radio Colonia, ante el periodista Marcelo Benedetto.

Más tarde, en diálogo con el canal TyC Sports, negó que haya habido diferencias entre Palermo y el manager deportivo del club, Ciro Lubrano: "No. Cortocircuitos hay como en todos lados, cuando uno piensa de una forma y otro, de otra. No hubo ninguna pelea ni mucho menos. Él no me manifestó que el motivo haya sido un enojo con nadie", expresó.

Consultado acerca de si molestó en Aldosivi que la renuncia suceda a una semana del debut ante Argentinos Juniors, el hijo de José Américo Moscuzza (presidente) fue tajante: "La verdad que sí, me molestó. Porque si lo venía pensando me lo hubiese manifestado diez días atrás cuando empezamos a ver el tema de los refuerzos. Solo hablamos de los puestos que quería reforzar, quedó en darme los nombres que quería. El fin de semana hablamos para juntarnos el lunes, yo tuve que viajar y cuando lo llamé, me manifestó lo de su renuncia".

Entre otras versiones, el directivo negó que el director técnico platense haya estado enojado por los viajes tanto de Lubrano como suyo en medio del mercado de pases: "El manager no está de vacaciones, sino que se fue a reunir con dos clubes de la MLS por negocios en común que queremos empezar a hacer. Y si estuviera de vacaciones no sé cuál es el problema, porque Martín se juntó conmigo por los refuerzos. Es algo infundado eso. Solo rumores", indicó.

José Marcelo Moscuzza confirmó que el lunes ante Argentinos dirigirá Favio "Yagui" Fernández, entrenador del equipo de reserva, en un interinato que podría extenderse también al siguiente partido.

Respecto al reemplazante de Palermo, el vicepresidente se refirió al rumor de Pedro Troglio como candidato: "Como ser, puede ser. Tengo el teléfono reventado de gente que ofrece técnicos, el manager ya me tiró varios nombres. No hay que apurarnos. Afortunadamente nos llamaron varios representantes y quiere decir que hacemos las cosas bien".

¿Sigue Cauteruccio?: "Si la oferta es imposible de rechazar, lo dejaremos ir, pero todavía no ofertó nadie"

La gran preocupación en Aldosivi pasa por la continuidad o no del goleador Martín Cauteruccio, que tiene contrato hasta diciembre de 2023 pero es pretendido por San Lorenzo y Racing. "Matías Lammens me llamó la semana pasada, hablamos, le expliqué que era una situación muy difícil para dejar ir a Martín. Es nuestro capitán y goleador, tiene un año y medio más de contrato. Pero obviamente si él viene con una oferta de las que no se pueden rechazar, lo voy a tener que dejar ir. Quedamos en seguir hablando, ayer nos mensajeamos, hoy me llamará para hacerme una oferta en concreto", contó Moscuzza (h) sobre el posible regreso del uruguayo a Boedo.

"No sé cómo está San Lorenzo de dinero. Pero lógicamente vamos a ponernos férreos. Es un mercado de pases difícil el de invierno, no hay muchos jugadores libres y nos costaría reemplazarlo. Hoy me inclino más por su permanencia que por su salida. No recibimos ninguna oferta formal", finalizó.

Palermo se despidió del plantel

Esta tarde de martes, Martín Palermo y su cuerpo técnico se despidieron del plantel de Aldosivi "con unas sentidas palabras" según la prensa del club, un día después de la renuncia al cargo de entrenador. El exBoca Juniors se retiró del predio deportivo en Punta Mogotes en su camioneta junto a sus ayudantes, y fue aplaudido por un grupo de hinchas, que pudieron sacarse las últimas fotos con el DT que llevó al equipo a los cuartos de final de la última Copa de la Liga.