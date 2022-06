Palermo: "Hubo un desgaste y era el momento de dar un paso al costado"

Martín Palermo tuvo esta tarde de martes una sentida despedida del plantel de Aldosivi y el personal del club, y a la salida del predio deportivo de Punta Mogotes un grupo de hinchas frenó su vehículo entre aplausos. No es normal que un director técnico se vaya de una institución vitoreado. Claro que la muy buena campaña con el equipo entre los 8 mejores de la Copa de la Liga, lo avalan. Pero también la química y el entusiasmo que generó en los simpatizantes, a quienes siempre atendió con cordialidad ante el pedido de una foto. Por eso, su renuncia, a siete días del debut del equipo ante Argentinos Juniors en la Liga Profesional, todavía sigue siendo sorpresiva y el exromperedes del fútbol argentino dialogó con 0223 para referirse al respecto.

"Principalmente a veces sentirse valorado o saber realmente que el trabajo que fuimos haciendo fue importante para el club. Nunca pude saberlo ni lo sentí así. Entonces esto no es consecuencia de un día para el otro. Quizás es la manera de cómo se manejan hoy por hoy en el club o es de siempre. Uno no puede hacer cambiar ciertas cosas que ya están preestablecidas en un proyecto, en los objetivos que el club tiene. Hubo un desgaste y era el momento indicado para dar un paso al costado", manifestó el platense, que tenía contrato hasta diciembre. El exBoca y Selección argentina aduce su salida, entonces, a sentir que sus anhelos deportivos (llegar a una Copa Sudamericana) iban a contramano, o eran demasiado pretenciosos, en relación a las intenciones de Aldosivi. Que no se sintió acompañado y su gran campaña no fue valorada.

-¿Cuando terminó el campeonato, tuviste una charla? ¿Se habló del proyecto y su continuidad?

-No, porque la realidad que más allá de lo vivido tras la derrota ante Racing, nunca sentí si esto fue importante para el club. Lo sentí más de los hinchas y de alguna gente del club que me lo hizo saber. Cuando se terminó el campeonato no nos llegamos a juntar porque no pudo José (Moscuzza hijo) por diferentes motivos. Y al regreso recién ahí me pude juntar para proyectar lo que se venía. Después, se vio en estas dos semanas de pretemporada que todo seguía igual.

-¿No llegaron a hablar de nombres?

-No hubo nombres de parte mía, porque no se avanzó en concreto sobre los refuerzos. No le iba obviamente a decir nombres cuando no tenía la certeza o no estaba seguro que fueran los indicados para traer a Aldosivi. Después, no solamente es hablar de refuerzos sino sentirse acompañado y saber cuál es la proyección a futuro del club.

-¿La posibilidad de perder jugadores importantes como Devecchi y Cauteruccio te generaba incomodidad?

-No, no, para nada, porque si hubiese surgido algo me lo hubiesen comunicado y yo interiorizado más. Pero no fue una cuestión de jugadores si se iban o no, o de refuerzos. Les fui claro que tuve una posibilidad de reunión con San Lorenzo y les dije que no porque quería cumplir mi contrato. Pero de ahí uno se entusiasma o se involucra tanto en el club que capaz después no son las mismas pretensiones que el club se proyecta.

-¿Pensás que cierta falta de ambición en el proyecto puede ser por circunstancias económicas?

-No, no creo que Aldosivi tenga un problema económico. Por la estructura que tiene y me ha mostrado, no creo que sea por temas económicos.

-Se habló de tu relación con el manager del club, Ciro Lubrano, ¿cómo era tu vínculo con él?

-Era una relación normal como todos los empleados, más allá de que tenga una función importante del club. Pero cuando había que resolver cosas, era con Josecito el que tenía la última palabra en tomar la decisión. Después, lo demás, en lo cotidiano era lo normal del día a día, saludos. Pero que digan que son por situaciones de conflictos y peleas, no. Si estuviese en esa incomodidad, me hubiese ido después del partido con Barracas, que se generaron rumores de un ultimátum del club en ganarle a Tigre. Pero yo estaba muy metido y a gusto con los jugadores por cómo me iban respondiendo. Estaba tranquilo y trabajando. Para eso se contrata un entrenador. Cuando no se dan los resultados se especula con la continuidad del entrenador. Hoy estamos hablando de mi salida como causante de otras situaciones, un desgaste que se fue produciendo. Como le dije al presidente, es difícil empezar un campeonato cuando las energías y las fuerzas no son las mismas que cuando comenzamos o había una ilusión de todos, o de mi parte, transmitiéndole al hincha para llegar adonde llegamos. Después tiene que haber un acompañamiento de parte de todos.

-Entonces fue una decisión pensada y analizada, no intempestiva de tu parte...

-Seguro. No es que lo dije ahora. Lo fui evaluando y viviendo con el transcurrir de los días, las sensaciones que iba sintiendo. Me parecía que era el momento de dar un paso al costado para que el club tenga hoy la libertad de seguir haciendo el camino que ellos creen es conveniente para la institución, y no a las pretensiones que yo pueda tener para el club. Lo mejor es eso. Y como dije, no quiero perjudicar al club porque soy agradecido a la familia Moscuzza por esta posibilidad. Pero hay que involucrarse hasta cierto punto, y cuando al involucrarte no sentís un acompañamiento total, es difícil seguir adelante.

-¿Cómo fue la despedida del club esta tarde? ¿Cómo tomaron los jugadores tu salida?

-Fue especial la despedida, movilizante para todos. Ellos quizás no lo esperaban, pero supieron entender mi decisión. Saben, ellos no son tontos, lo que fuimos viviendo este último tiempo. Y hay veces que las cosas se desgastan con el correr del tiempo. Y hay que buscar caminos distintos. Agradezco a todo el personal del club que nos ha acompañado. Y a los jugadores, porque hemos conformado un plantel a principio de año potenciándolo, jerarquizándolo con nombres importantes y se llegó a algo histórico para el club. El grupo humano que se logró y que en un momento determinado dieron la cara y nos llevaron junto al club a lograr una campaña impensada.

La campaña de Palermo en Aldosivi

-Dirigió 25 partidos, con 12 triunfos, 4 empates y 9 derrotas; con 33 goles a favor y 31 en contra.

-Más 2 partidos de play off: Copa Argentina (empate 1 a 1 y triunfo por penales ante Colegiales) y cuartos de final de la Copa de la Liga (0-5 ante Racing).

-Torneo 2021: asumió luego de 7 derrotas consecutivas del ciclo Gago. Dirigió 11 partidos, con 6 triunfos, 2 empates y 3 caídas.

-Copa de la Liga 2022: por primera vez Aldosivi clasificó a los cuartos de final y quedó entre los mejores 8 del fútbol argentino.

-Porcentaje de puntos obtenidos: 53 % (el mejor de un DT de Aldosivi en primera).

-Por primera vez en la máxima categoría, Aldosivi hilvanó cinco victorias consecutivas y se mantuvo invicto seis fechas.

-Debutaron 5 jugadores juveniles: Santiago Laquidain, Matías Morello, Manuel Panaro, Valentin Mancini y Elias Torres.

-Cuando Palermo asumió, Aldosivi estaba 26° en la tabla de promedios; hoy, 21° de 28 equipos.

-Con 20 puntos, Aldosivi está 11° en la tabla anual, a una unidad de los puestos clasificatorios a la Copa Sudamericana.