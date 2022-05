Luca Vildoza y su sentir en la NBA: "Soy un niño llegando a Disney"

El marplatense Luca Vildoza está viviendo su renacer basquetbolístico luego de una larga inactividad. Su vuelta al profesionalismo se da nada menos que en el campeón defensor de la NBA, Milwaukee Bucks, con quien debutó el pasado 24 de abril y desde entonces tuvo dos ingresos más, con pocos minutos, pero que le permitieron entrar en calor. A horas del tercer juego de la semifinal de Conferencia entre su equipo y Boston Celtics (este sábado, 16.30 hora argentina), el basquetbolista surgido en Quilmes dialogó con el periodista José Montesano en el canal TyC Sports. "La verdad que no puedo pedir más a la vida. Estoy muy feliz de estar acá, concretado el sueño de muchos, y disfrutando", sintetizó.

A continuación, sus declaraciones donde deja en claro su felicidad:

La nueva llegada a la NBA

"Siempre mi mirada estuvo puesta en la NBA, como se dio todo parece increíble. Necesitaba volver a tomar ritmo con la Selección, pese a que el pie me dolía en esos dos partidos. Fui entrenando y entrenando, y mis agentes hicieron un trabajo espectacular, en especial el de Estados Unidos (David Carro y Claudio Villanueva). Me trajeron acá para que me muestre y ver cómo estaba, les terminé gustando y terminé jugando con el mejor jugador de la NBA. No tengo nada más que pedir".

Cómo lo recibieron sus compañeros

"Estoy muy centrado porque estoy muy feliz. El primer o segundo día, cuando tuve charlas con los dirigentes y los jugadores que estaban en Milwaukee, ya que el resto del equipo estaba de gira, me sentí muy cómodo, como en casa. Te hacen sentir querido, buen jugador y ya cuando me presenté a las estrellas, al resto del equipo, me hicieron sentir enseguida parte de ellos, como si hubiese estado todo el año. Nada que pedir. Hace siete meses estaba que no podía caminar, no podía hacer nada con el pie. Necesitaba volver a sentirme bien y hoy estoy acá disfrutando de una serie espectacular contra Boston”

Sus primeros minutos en Milwaukee

"Realmente es difícil tener minutos ahora, cuando durante todo el año no estuve. Pero sí ellos saben que estoy al cien por cien y en el momento que haya alguna necesidad estoy ahí para que el equipo confíe en mí. Realmente siento que ellos confían en mí, que disfrutan cuando juego, sobre todo me lo demostraron en Chicago y sobre todo estoy disfrutando mucho estar fuera de la cancha, escuchando como es la vivencia y el día a día, las rutinas son totalmente diferentes. Cómo se comunican entre jugadores. Estoy viendo todo, es todo nuevo. Soy un niño llegando a Disney. Si bien no son los mejores minutos, me da igual. Estoy jugando en la mejor liga del mundo y no todos lo pueden decir".

Giannis Antetokounmpo, "el mejor del mundo"

“Ojalá se pueda repetir lo del título, estoy jugando con el mejor jugador del mundo. Si bien no salió la votación, yo lo consideró el mejor de todos. Es impresionante Giannis. Es todo fácil, dársela y que haga lo que tenga que hacer. Si bien anota mucho, lee mucho el juego, entonces la pelota te va a llegar en todo momento. Defensivamente es muy bueno, ocupa mucho espacio. Y sobre todo es una persona increíble, el compartir el día a día como si fuera un compañero normal, de toda la vida, y no el mejor jugador, me hace disfrutarlo aún más”

La semifinal con Boston Celtics

"La serie está muy dura. Sabemos que los Celtics iban a dar un paso adelante, sabiendo que en el primer partido habíamos hecho un scouting bastante importante, donde ellos no supieron descifrar cómo atacarnos. La defensa que hemos hecho fue tremenda. Y tuvieron una efectividad muy buena en el segundo partido, sacaron la ventaja rápido y después nos tocó volver. Pero en Milwaukee, con nuestra gente, sabiendo que tenemos días para recuperar, va a ser otra historia".

Su vuelta a Mar del Plata, el apoyo de familia y amigos

"No me faltó ningún equipo con el cual entrenar. Disfruté porque estuve con mis amigos, en mi entorno, con mi idioma y uno se expresa diferente. Con mi familia, en Quilmes, en otros clubes que entrené, en el CENARD con la Selección, todos me trataron de diez y me ayudaron muchísimo en la recuperación, sobre todo a volver al ritmo que necesitaba. Y anímicamente, mentalmente, me trajo un paz que realmente necesitaba. Hacía mucho tiempo que no venía al país, y no sentía esa conexión con mis amigos, y lo necesitaba. A pesar que el cariño se puede mostrar por pantalla, personalmente es diferente. Ojalá pueda volver más seguido".

¿AmeriCup con Argentina?

"Todavía no lo analice, realmente quiero ganarme el lugar acá. Tengo el año siguiente no garantizado, pero ellos quieren que me quede a entrenar. Cuando llegué el momento de la selección lo analizaré bien, pero por ahora mi prioridad está Milwaukee".

"Tras la operación, estuve caída; ahora llegó el momento de disfrutar"

“Todo lo que se me acercaba lo usaba para que me ayude un poquito para levantar la moral. Cuando me operé estaba realmente caído, lo admito. Mi novia, mi familia, mis amigos, lo saben. Si bien no soy muy de expresarlo, se notaba en el día a día que no era el mismo. Entonces, mis amigos, mis padres que me están cuidando el perro en España y disfrutan a la distancia mis logros, mi novia me bancó en cualquier cosa, desde estar operado y no querer salir de la cama, a llegar a la NBA y disfrutar de un partido con el estadio lleno. Pasé por altibajos, pero llegó el momento de disfrutar de mi carrera y que todo lo malo haya quedado atrás".