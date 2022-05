Se juega la octava del "Roberto Crespo"

Salvo el partido Huracán- Círculo que se jugará el domingo por la presencia del "Papero" en el Federal A, este sábado en el horario unificado de las 15.30, se jugará una nueva jornada del Torneo "Roberto Crespo" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol. En la Zona 1, se destaca el cruce del líder Banfield ante General Urquiza, mientras que en la 2, los punteros Atlético Mar del Plata y Kimberley se medirán con Alvarado y Once Unidos, respectivamente.

Programa de partidos

Cancha: Deportivo Norte15:30hs, El Cañón vs Nación (Millas, Baquero y Galante)

Cancha: River

15:30hs, River vs Cadetes (Lunegro, Gómez y García González)

Cancha: General Mitre

15:30hs, Los Andes vs General Mitre (Nuesch, M. Núñez y Mancilla)

Cancha: Banfield

15:30hs, Banfield vs General Urquiza (Funes, Martínez y Spognardi)

Cancha: Independiente

15.30 Independiente vs Boca (Silva, Cajal y Ordóñez)

Cancha: Peñarol

15:30hs, Peñarol vs Argentinos del Sud (Abboud, López y Zagaglia)

Cancha: Talleres

15:30hs, Talleres vs San Isidro (Mayer, Ruíz Díaz y Babbitt)

Cancha: Quilmes

15:30hs, Quilmes vs San José (Avero, Scuffi y Chabert)

Cancha: Mar del Plata

15:30hs, Mar del Plata vs Alvarado (Contreras, Ghiglione y Pereyra)

Cancha: Al Ver Verás

15:30hs, Al Ver Verás vs Racing (Iza, H. García y Rúa)

Cancha: Chapadmalal

15:30hs, Chapadmalal vs Libertad (Debrina, Arrendazzi y Ferreyra)

Cancha: San Lorenzo

15:30hs, San Lorenzo vs Deportivo Norte (Campagnoli, Foschi y Monsalves)

Cancha: Once Unidos

15:30hs, Once Unidos vs Kimberley (Miranda, Luxen y Ramos)

Domingo 8 de mayo

Cancha: Atlético Mar del Plata

15hs, Huracán vs Círculo (Baquero, González y Melga)