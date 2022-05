Buen triunfo de MDQ 06 y entró en zona de clasificación

El partido que se disputó en el Sintético Panamericano era muy importante para las aspiraciones de MDQ 06 Hockey Club en el Torneo Metropolitano “B”. Se enfrentó con Lanús y lo superó por 2 a 0 para meterse, luego de 8 fechas, en el Top 8 que le permitiría jugar por el campeonato.

Sin embargo, no fue un partido para nada sencillo y lo pudo destrabar recién en el tramo final para asegurarse los tres puntos. El inicio fue positivo porque en uno de los primeros ataques a fondo que tuvo, terminó en gol. Santiago Whelan metió una punzante bocha cruzada de derecha a izquierda y en el segundo palo ingresó Lautaro Rodríguez para desviarla al gol. Antes del final de la primera etapa podrían haber metido el segundo mediante un córner corto, pero ante el disparo de Miguel Becco, el arquero visitante la sacó muy bien con su palo. Después del gol, el “granate” trató de avanzar y atacar más al dueño de casa, pero el partido entró en un impasse donde ambos insinuaban, pero la imprecisión no permitía que ingresaran al área con peligro.

Diego Marziali con la bola. Buen triunfo de MDQ 06. (Foto: Agustina La Bella)

MDQ 06 HC no pudo aprovechar incluso dos tramos donde la visita se quedó con un hombre menos por sendas tarjetas verdes. Recién en el tercer parcial, mejoró ofensivamente el dueño de casa siendo más incisivo en ataque y obligando a Lanús a replegarse. En ese tramo lograron dos ingresos al área que no fueron gol porque no hubo precisión en el pase final y también un córner corto que no pudieron ejecutar desperdiciando una buena chance. En los últimos 15 minutos fue donde finalmente desnivelaron el marcador a favor. Una muy buena jugada colectiva triangulando en el medio, terminó con Nicolás Capurro superando a dos defensores y cuando ingresó al área. Cuando cedió para Miguel Becco, esta vez no falló en la definición. El 2-0 obligó aún más a la visita a generar algo y fue su mejor tramo ofensivo del partido. Tuvieron un corto que sacó muy bien Lucas Tornini con su palo a puro reflejos y también desperdició un ataque donde habían quedado de frente al arco por una definición que se fue demasiado ancha.

Fueron tres puntos importantes para lograr ese objetivo de seguir sumando unidades y meterse en zona de clasificación, pero no fue un partido tan bueno como el último que habían disputado hace 15 días. La semana que viene tendrán que ir al Country de City Bell para enfrentar a Estudiantes de La Plata buscando estirar esta racha de 5 juegos sin derrotas.

Síntesis

MDQ 06 HC (2): Lucas Tornini, Santiago Whelan, Nahuel Rodríguez, Bautista Rondi, Carlos Domecq, Diego Marziali, Lucas Marziali, Miguel Becco, Lautaro Rodriguez, Julián Rodríguez, Nicolás Capurro. DT: Lucas Piersanti. Ingresaron: Juan Cruz Martínez, Tomas Murga, Guillermo Henderson, Valentín Abal, Tadeo Césari

Lanus (0): Mateo Marta, Gastón Volosin, Juan Cyzius, David Cáceres y Rubén Garay, Agustín Monteverde, Manuel Pérez Larraburu, Julián Blaszkiewicz, Kevin Gerardi, Ignacio Apellaniz y Mariano Pérez Larraburu. DT: Pablo Marta. Ingresaron: Juan Martín Massimilla, Francisco Pereyra, Matías Da Silva Paéz.

Goles: 1C 8' Lautaro Rodríguez (MDQ) y 4C 7' Miguel Becco (MDQ)

Tarjetas Verdes: Tadeo Césari, Nicolás Capurro y Juan Cruz Martínez (MDQ), Juan Cyzius, Mariano Pérez Larraburu y Julián Blaszkiewicz (L)

Tarjetas Amarillas: Tadeo César (MDQ)

Árbitros: Gerardo Garófolo y Marcelo Egisti

Estadio: Sintético Panamericano de Mar del Plata