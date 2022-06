Mar del Plata se metió en semis y va por el ascenso

El Seleccionado Masculino Mayor de Mar del Plata tuvo una jornada a puro gol para superar a San Luis por 5 a 2 y golear 8-0 a Santiago del Estero para meterse entre los cuatro mejores. Este sábado irán por el ascenso desde las 16.40 enfrentando a Entre Ríos.

Era un día muy importante para las aspiraciones de la Selección Marplatense Mayor Masculina en el Campeonato Argentino Ascenso “A” de Tucumán y lo jugó como tal. Ganó los dos partidos y se metió en las semifinales en búsqueda de una de las plazas en el torneo más importante del año que viene.

Por la mañana, para mantenerse con vida, tenía que superar a San Luis en un duelo exigente y con muchos córners cortos. Fue difícil destrabarlo a pesar de que al minuto, Bautista Liñán anotó el 1-0. Luego del empate puntano, Miguel Becco anotó el 2-1 pero Leandro Quiroga ya en el segundo cuarto volvió a empatar el marcador. En el tramo final del partido aparecieron los goles de Nicolás Capurro, José Ignacio Vila y Tomás Murga para cerrar el 5-2 que le daba sólo un paso más hacia el objetivo porque el trabajo no estaba terminado.

Por la tarde, se jugaba la clasificación ante Santiago del Estero y fue altamente contundente para definir el pleito asegurándose un lugar entre los cuatro mejores del torneo. Cuatro goles de Lautaro Rodríguez y los restantes de Diego Marziali, Sergio Arana, Bautista Liñán y Mateo Raimondi; cerraron un 8-0 lapidario. De esta manera, la “Roja” cumple con el primer objetivo que se había propuesto pero también saben que queda un partido más que será muy importante para traerse de Tucumán lo que fue a buscar: una plaza en el Campeonato Argentino. Este sábado, desde las 16.40 jugará la semifinal ante Entre Ríos para devolver a la ciudad a un lugar de privilegio.

Resultados

Entre Ríos 2 - Neuquén 0

Valle de Chubut 1 - Chaco 3

Santiago Del Estero 1 - San Juan 6

San Luis 2 - Mar del Plata 5

Neuquén 2 - Valle de Chubut 2

Entre Ríos 4 - Chaco 4

Santiago del Estero 0 - Mar del Plata 8

Posiciones finales

Zona “A”: 1° Entre Ríos 7 ptos, 2° Chaco 5 ptos, 3° Neuquén 2 ptos y 4° Valle de Chubut 1 pto.

Zona “B”: 1° San Juan 9 ptos, 2° Mar del Plata 6 ptos, 3° San Luis 3 ptos y 4° Santiago del Estero 0 ptos.

Cronograma - Sábado

11.40 – Del 5° al 8° - San Luis vs. Valle del Chubut

13.20 – del 5° al 8° - Neuquén vs. Sgo. Del Estero

15 – Semifinal – San Juan vs. Chaco

16.40 – Semifinal – Entre Ríos vs. Mar del Plata