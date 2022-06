Abad se sumó al reclamo por el desdoblamiento de las elecciones

El presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, reclamó por el desdoblamiento de las elecciones de cara a 2023 y, en el marco de un encuentro con referentes de Juntos, aseguró que “no vamos a construir identidad bonaerense si no hay un desacople de la elección nacional y la provincial" y

“Permanentemente los formadores de opinión traen los temas nacionales y los dirigentes políticos discutimos eso. Y los temas de la provincia se ponen debajo de la alfombra”, sostuvo el diputado provincial en el marco del Foro de Políticas Públicas del GEN que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp). En ese marco, compartió panel con la titular del GEN, Margarita Stolbizer, el intendente Guillermo Montenegro, el diputado nacional Emilio Monzó y el senador provincial Andrés De Leo.

En su exposición, el dirigente marplatense planteó que “tenemos una responsabilidad sobre el desarrollo de nuestra provincia, que tiene que estar en nuestra propia agenda, con el objetivo de plantear claramente el desacople de las elecciones, para que nuestros gobernantes conozcan la provincia y sean los que lleven las políticas públicas que se discuten en el seno de los partidos políticos, como también creo que no hay autonomía municipal y que no hay desarrollo de los municipios sin la autonomía, y que esta necesita un régimen de coparticipación diferente”.

Respecto a los desafíos en materia de economía y desarrollo, Abad expuso que “desde los 70 que no existe un modelo en nuestro país, producto de que distintos gobiernos no se pusieron de acuerdo en construir políticas de largo plazo. Pero un modelo de desarrollo no se construye sin reglas de juego claras, con improvisación, incertidumbre, con una Argentina de 60 por ciento de inflación ni asfixiando con los tributos a la sociedad, ni retenciones al campo”. En tanto, concluyó que “por eso estoy convencido que no se trata de mercado o Estado, digo que hace falta tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.