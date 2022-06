Ruta del langostino: cuestionan al gobernador de Chubut por sus declaraciones contra Mar del Plata

Las cámaras pesqueras de Mar del Plata cuestionaron al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, quien en los últimos días lanzó duros cuestionamientos al Puerto de Mar del Plata a raíz de una resolución del Consejo Federal de Pesca que permite que la pesca obtenida en aguas nacionales sea procesada en las plantas de la ciudad.

La resolución despertó la ira de Arcioni, quien le apuntó con todo a La Feliz y sostuvo que “en Mar del Plata se trabaja en negro, no pagan nada y así no se puede competir". "Vienen a buscar nuestro recurso y se lo llevan. No lo vamos a permitir", sostuvo en su descargo el gobernador.

Las cámaras pesqueras de la ciudad expresaron su "profundo rechazo" a las declaraciones del mandatario de Chubut, las cuales consideraron que agravian infunda e innecesariamente a la industria pesquera de Mar del Plata.

A su vez, repudiaron las manifestaciones que tienen lugar en la ruta nacional 3, que imposibilitan la libre circulación de camiones con cargas de merluza y langostino con destino hacia Mar del Plata. "Son bloqueos selectivos, ya que cuando desde Chubut se envía merluza y anchoita de su cuota social a Mar del Plata, nada de esto ocurre", señalaron.

"Las medidas de acción directa ponen en riesgo la cadena industrial que comienza con los buques que descargan sus capturas provenientes de aguas nacionales en puertos de Chubut", alertaron y agregaron: "Este tipo de medidas solo generan un gran perjuicio a la actividad pesquera en su conjunto en un año complejo para la pesca y el país".

Desde el sector resaltaron que Mar del Plata recibe a todas las flotas pesqueras del país, sin discriminar su lugar de procedencia. "Todos pueden efectuar sus descargas y transportar sus mercaderías desde y hacia nuestro pueblo, usar sus diques, efectuar reparaciones, construir buques, etcétera", confiaron a través de un comunicado.

Ante esta situación, instaron a las autoridades nacionales y provinciales a tomar las medidas necesarias para cesar con el conflicto. "Reestablezcan la legalidad y garanticen el libre uso de puertos, tránsito de personas y mercaderías", reclamaron.

Firmaron el comunicado la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (Aepc), la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caabpa), la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport) y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (Udipa).