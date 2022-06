Crece la tensión en Chubut por el langostino: apedrean un camión que venía a Mar del Plata

Las polémicas declaraciones del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, cuestionando duramente al puerto de Mar del Plata por una resolución del Consejo Federal Pesquero que según su entender, habilita a que el langostino pueda ser procesado en nuestra ciudad, lo que encendió la tensión en el sur, con un piquete que ya lleva 72 horas en la Ruta Nacional 3 y donde esta mañana se produjeron incidentes y violencia hacia los camioneros.

“Esto fue una locura, porque no te dejan pasar, te dicen que la mercadería que estaba en el camión era de ellos y te apretaban si querías retroceder. El ambiente estaba muy pesado y no veías a Gendarmería de Chubut por ningún lado. Es una vergüenza”, expresó a través de un audio de Whatsapp - al cual 0223 tuvo acceso- un camionero que este jueves quiso pasar por el bloqueo sobre la ruta que comunica el sur con la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país.

Otro camión, fue salvajemente agredido esta mañana a piedrazos, resultando con graves daños en su parabrisas y parte de la carrocería. “Está re picante el asunto”, expresó otro de los camioneros, que se dirigían con langostino hacia nuestra ciudad.

“El gobernador de Chubut inventa un enemigo porque la resolución es del 2018”

Ante esta delicada situación, Mariano Retrivi, presidente de Alfa, una cámara de buques fresqueros bonaerenses, enfatizó que la resolución del Consejo Federal Pesquero "es del 2018 y ya estaba el mismo Arcioni de gobernador" y luego de la normativa "la distribución del pescado no cambió", ya que recientemente "solo hubo modificaciones en la parte de fiscalización".

"Acá lo que está ocurriendo es que Chubut no puede salir de su propio encierro, porque durante años ha firmado y malgastado, firmando convenios impagables de la estiba y trabajos en tierra y hoy se encuentra asfixiado, además con un sindicato que le está pidiendo el 82% de aumento. Inventan un enemigo como Mar del Plata", remarcó el empresario.

Puntualmente sobre los dichos Arcioni, que denunció que en el puerto de Mar del Plata "se trabaja en negro, no pagan nada y así no se puede competir", Retrivi aclaró que "en nuestra ciudad y en toda la Argentina hay formalidad", respondiendo que Chubut "tiene una gran informalidad" y "que el gobernador y su secretario de pesca, ha agitado a la gente irresponsablemente y no deja salir en la ruta a los camioneros con langostino fresco. Violan la Constitución Nacional. Y ahora tenemos que navegar 500 millas en buque frente al puerto que está la zafra en este momento, con todo en regla y que vienen con algo de mercadería para abastecer a Mar del Plata. Es una locura", lamentó.

El empresario junto a representantes de la pesca de Mar del Plata, se reunirá este jueves con diputados y funcionarios nacionales para expresarles su preocupación por el bloqueo que sufren en las rutas chubutenses.