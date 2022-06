Se volvió a parar la pelota y se estira la definición

La Liga Marplatense de Fútbol no espera, toma decisiones rápidas y aunque no cayó demasiada agua, entendió que el estado de las canchas no estaba en condiciones y suspendió por segunda vez consecutiva la 13ra y última fecha de la Primera Fase del Torneo "Roberto Crespo". También postergó una nueva jornada del Torneo Preparación.

De esta forma, cuando se jueguen los partidos la próxima semana (si el tiempo lo permite), habrán pasado 21 días del último encuentro, cuando hay varios equipos que pugnan por los últimos cuatro lugares para la Zona Campeonato.