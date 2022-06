Cosplay, ¿de qué se trata?

Indira “Titania” tiene 28 años y desde hace 10 que forma parte del mundo del cosplay. El cosplay es una subcultura que nació en Japón y el concepto proviene de la expresión “costume play” que podría traducirse como “juego de disfraz” donde sus integrantes buscan interpretar a algún personaje del animé, cómics, películas o videojuegos a través de un disfraz, maquillaje, pelucas, herramientas y una actuación de rol.

El objetivo es lograr la mayor similitud posible con el protagonista interpretado. La investigación, los diseños, la inversión de tiempo y dinero, hace que este hobby se convierta en un arte. Titania se convirtió en una referente de la comunidad Friki en Mar del Plata.

El término “Friki” proviene de la palabra inglesa “freak” que significa “fenómeno o loco” y durante años sonaba algo despectivo ya que se asociaba a personas raras, extravagantes o fuera de lo común.

Sin embargo, hoy en día, esta comunidad elige ese término para definir con orgullo a todos aquellos apasionados por la ciencia ficción, los cómics y conocer tanto el detalle de ese universo que llegan a personificar a los personajes que admiran.

-¿A qué edad empezaste y por qué?

A los 19 años. Fui a un evento porque me gustaba el animé y los cómics y cuando vi personas vestidas de los personajes que me gustaban dije “Wow, yo también quiero hacer esto”. Y ahí empecé a investigar cómo se hacía, empecé a buscar telas y compré materiales.

-¿Los trajes los confeccionas vos?

El 90% los hago yo. Yo soy cosmaker aparte de cosplayer porque confecciono mis propios trajes y además los interpreto. Dependiendo del traje es lo que tardo en hacerlo. Pero por ejemplo el de Nobara lo hice en sólo 2 días porque es sencillo. Lo más importante para mi es mi máquina de coser, la plancha y contar con la impresión 3D que nos ha solucionado la vida a la cosplayers para confeccionar herramientas o accesorios que tienen algunos personajes.

-Pero el cosplay no es solo un disfraz...

-No. Es mucho más que eso. Necesitas cómo base un muy buen maquillaje, peluca, accesorios y luego ponerte en la piel de ese personaje. Es un hobby caro porque se invierte mucho en maquillajes profesionales. Pelucas de calidad que ya tengo más de 40. Lentes de contacto tengo como 16 en diferentes colore. Lamentablemente es muy caro. Hay locales que se especializan en crear productos particularmente para esta comunidad Friki.

-¿Cuál es el criterio a la hora de elegir un personaje?

-Me tiene que gustar el personaje en sí. Me tiene que atrapar y que estéticamente me guste y sea cómodo llevarlo a la realidad. Porque a veces hay algunos que quedan muy bonitos en él personajes pero llevados a la realidad puede que no a se vea tan bien cómo ciertas armaduras que después no se pueden poner o son terriblemente incómodas.

-¿A quién interpretas hoy?

-A Nobara Kugisaki, del anime Jujutsu Kaisenun. Es una hechicera que en este momento estaría exorcizando. Ella pelea contra las maldiciones con clavos y martillo. La interpreto en eventos y sesiones de fotos y concursos y ese es el momento donde te metes en el personaje para que tenga cierto atractivo para quienes no lo conocen y lo están haciendo a través mi interpretación.

-¿Qué es un Gender Bender?

-Se puede traducir como “Transgresor o transgresora de género”. Tomas cualquier personaje que te guste y le cambias el género al opuesto. Por ejemplo elegir un personaje masculino y recrearlo en versión femenina.

-¿Por qué los cosplayers se juntan en Plaza Mitre?

-Porque siempre fue un lugar donde han convivido muy bien todas las subculturas. Y es una buena manera de encontrarte con más gente que tiene los mismos gustos que vos y así te vas haciendo amigos y conociendo aún más la cultura Friki.

-¿Y trabajas de esto?

-No. Hay personas que sí lo hacen pero no es mi caso. Yo lo hago como un hobby. Soy técnica de laboratorio y trabajo en el área de investigación de un laboratorio. Esto lo hago exclusivamente para convenciones, juntadas, sesiones de fotos pero no es algo que se lleve en la piel todo el tiempo.

-¿Tu familia siempre te apoyó?

-Por suerte siempre tuve el apoyo de mi familia. Yo vivo con mi mamá y siempre me apoyo. De hecho la máquina de coser me la regalo ella para un cumpleaños y fue ella quien me enseñó a usarla.

-¿Notas que las personas te miran mucho por la calle?

-Sí, mucho. No entienden bien lo que hacemos pero la verdad que prefiero que se acerquen a preguntar con respeto y yo poder explicarles de qué se trata.

Un fenómeno cultural que no para de crecer. Y el mensaje común es uno solo. No importa tu género ni tu fisico. Ni tampoco la edad que tengas. Mucho menos tu orientación sexual. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo importante es divertirte y disfrutarlo.