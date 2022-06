Aprovechó una pelea en la calle para robar una moto

Un joven que aprovechó una pelea entre varias personas en la esquina de Independencia y Gascón para robar la moto de uno de los contendientes fue aprehendido a once cuadras del lugar por personal policial. El rodado no se le devolvió al propietario porque estaba borracho para manejar y no tenía la documentación en regla.

El sujeto de 22 años aprovechó el rodado tenía las llaves puestas, lo hizo arrancar y escapó mientras el dueño se estaba peleando con otra persona. A partir del alerta que dio el damnificado, personal de la comisaría segunda lo interceptó en inmediaciones de las calles Rawson y Corrientes.

El fiscal de Flagrancia Guillermo Nicora dispuso la formación de una causa por robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.

“No se le devolvió el vehículo a la víctima ya que había ingerido alcohol y le faltaba licencia de conducir y seguro”, indicaron desde la Jefatura Departamental.