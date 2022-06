Círculo volvió a ganar afuera después de casi mil días

¡Que alegría! Se necesitaba y mucho poder ganar fuera de casa, cortar con el maleficio de 938 días sin ganar a domicilio y por fin concretar algo que en muchos partidos se buscó, se pudo, pero no se consiguió. Círculo ganó bien en Camioneros, con cambios en el equipo, volvió a tomar protagonismo, salió en búsqueda de los tres puntos y se trajo un triunfo de oro en su visita a 9 de Abril por 1 a 0, por la 16ta fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A.

Fueron 28 partidos los que quedaron atrás, desde aquel 2 a 0 a Estudiantes de San Luis en el que el equipo de Alexis Matteo (ese día dirigido por Juan Blaires porque el DT estaba suspendido), había logrado ganar en la ruta con los goles de Romea y Cabrera. Seis empates y 22 derrotas pasaron al olvido y comienza una nueva historia.

Sin Enriquez y Benítez en el once inicial, la apuesta le salió bien a González porque Círculo tomó el protagonismo y dominó las acciones desde el arranque. Las mejore ocasiones fueron para el Papero, con un disparo desde la medialuna de Maidana que se fue apenas arriba del ángulo derecho de Chiarini y un centro de Avallay que recibió Vedda por el otro lado, pero perdió con el arquero. Del lado del local, apenas un cabezazo de Morales que se fue besando el caño izquierdo de Casas y no mucho más. El Rojiverde fue sólido, no pasó mayores sobresaltos y sabía que podía ganarlo.

El trámite no cambió demasiado al regreso de los vestuarios, estaba todo muy equilibrado, los cambios que dispuso Prieto no modificaron mucho el desarrollo y González usó una ventana con tres modificaciones (una por línea). Enseguida, llegó la apertura del marcador, con uno de los que estaba desde el principio. Alejandro Avallay, uno de los puntos más altos en las últimas jornadas, se animó desde media distancia y marcó un golazo para sellar el 1 a 0 para la visita.

La desventaja desesperó a Camioneros que fue con todo pero sin demasiados argumento. Círculo estuvo firme y desactivó todos los intentos de acercamiento por parte del local. Lo que no pudo lograr en el área lo buscó desde afuera y la más clara llegó con un zurdazo de Musarella entrando de derecha al centro y obligando una notable reacción de Casas para sacar al córner. Lo último fue aguantar, esperar y festejar. No se podía escapar el triunfo y se celebró a lo grande, para olvidarse de la racha adversa y seguir mirando la zona del descenso desde afuera.

Síntesis

Camioneros (0): Julio Chiarini; Juan Ferreira, Martín Vázquez, Federico Sánchez y Jonathan Medina; Hernán Tifner, Alan Olinick, Patricio Moyano y Matías González; Facundo Moyano y Héctor Morales. DT: Livio Prieto

Cambios: ST 0' Brian Musarella y Axel Musarella por Medina y P.Moyano, 14' Gabriel Mendez, Gonzalo Vivanco y Enzo Chamorro por Gonzalez, F.Moyano y Tifner.

Circulo Deportivo (1): Tomas Casas; Gonzalo Ramírez, Juan Motroni, Cristin Sain y Matías Leguizamón; Alejandro Avallay, Ezequiel Straccia, Néstor García y Bruno Vedda; Matías Maidana; Nahuel Luna. DT: Roberto González.

Cambios: ST 10' Lucas Verón, Imanol Enriquez y Enzo Benítez por Straccia, Leguizamón y Maidana, y 38' Diego Martínez por Luna.

Goles: ST 20' Alejandro Avallay.

Incidencias: No hubo.

Árbitro: Luciano Julio, de Cipolletti.

Estadio: "Hugo Moyano".