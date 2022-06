Gustavo Posse: "El radicalismo es el eje de Juntos por el Cambio"

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, afirma que el radicalismo es hoy "el eje y el convocante" dentro de Juntos por el Cambio. Si bien considera que el partido fue el "garante" durante la gestión de Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Vidal como gobernadora, la incorporación de figuras que pueden dar pelea electoral para los principales cargos ejecutivos, el partido cobró otro impulso.

Enumera a Facundo Manes y el gobernador de Jujuy Gerardo Morales como aspirantes a la presidencia. ¿Y para la Gobernación? "Si me preguntás si califico para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires te digo que sí", dice en una entrevista con 0223.

-¿Qué encuentra durante sus recorridas por la provincia?

-La mirada es hacia la sociedad. Una sociedad con muchas dificultades y necesidades, que tiene una agenda que es totalmente distinta a la de la dirigencia. La agenda de la gente es llegar a fin de mes, el problema de huir hacia la educación de gestión privada por la ventaja comparativa e irreversible de estudiar en un lado u otro pese al esfuerzo que realizan los docentes de la pública; la inseguridad, preocuparse por los hijos adolescentes que vuelven a casa; el comerciante que se juega la vida con la puerta abierta.

-Para dar muchas de esas respuestas es necesario el proceso electoral.

-Dentro de esta misma diferencia de agenda, nadie tiene en su cabeza -salvo los que nos dedicamos a esto- el tema de las próximas elecciones. A la gente le parece que falta una vida para la próxima elección. Ese es un problema muy serio, es casi el suicidio del sistema político argentino: votar cada dos años agrava la situación.

-¿Y la dirigencia política ve esto?

-La dirigencia está pasando el peor de los momentos. Por un lado, una coalición oficialista que vive en su mundo de poder y que no acierta respecto de hacer un gobierno que represente lo que postularon en campaña.

Por otro lado, una situación muy buena desde lo partidario en el caso del radicalismo, que es el eje y el convocante de Juntos por el Cambio. Pero en la oposición en general se instala la idea de que de cualquier manera se gana la elección. Lo cual es muy malo. Si queremos hablar de las elecciones con tanta anticipación deberíamos ocuparnos de los contenidos. Qué se va a hacer llegado el momento de gobernar. Sin embargo, es una hoguera de vanidades que lo salva un radicalismo que logró la unión de todos los sectores. Un radicalismo que tiene la cultura de votar para elegir listas, que ha logrado la incorporación de personas que vienen de la actividad privada, siempre vinculados con lo público, pero no se les da lugares secundarios.

-¿El radicalismo es el partido fuerte de Juntos por el Cambio?

-Siempre fue el partido fuerte, pero en 2015 el radicalismo no era parte del gobierno. Fue el sostén del acuerdo desde el Congreso, todos los parlamentos, todos los concejos deliberante. Pero en el caso de la Nación y la Provincia, no éramos gobierno. Pudimos expresar en privado las dificultades que veíamos y lo que no podíamos sostener. El radicalismo logró que se cumpliera un mandato de gobierno que no se podía cumplir desde la época de Alvear y se defendió al gobierno como si fuese un gobierno radical.

Ahora la situación es distinta con la presencia de candidatos propios, de Facundo Manes, fuertemente competitivo. El hecho de su bautismo en política, habiendo ganado muy buena parte de la provincia de Buenos Aires, habiendo hecho una elección par con los candidatos del Pro, cambia totalmente. Él y Morales dan la posibilidad de recorrer todo el país, y que en cada lugar haya un sostén y un apoyo para los radicales.

-¿El radicalismo puede aportar candidatos a presidente y gobernador?

-Sí. Para competir es condición tener candidato propio en la provincia de Buenos Aires. Tenemos dos candidatos propios a presidente. En las provincias se va a votar adelantado, este es un síntoma de derrota del oficialismo: el mal gobierno hace que los gobernadores adelanten las elecciones. Va a haber por lo menos 18 provincias que tengan fecha de elección distinta.

-¿Usted podría ser candidato a gobernador?

-Si vos me preguntás si califico para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires te digo que sí. Trabajo totalmente concentrado en la gestión de San Isidro y desde ahí es de donde pueden surgir las cualidades para que alguien sea candidato a gobernador. Y además de estar concentrado hago uso de mi tiempo libre, del trabajo que hacemos con los correligionarios para generar las condiciones de cohesión para que el partido pueda decidir tener un candidato a gobernador.

-¿Escasean las figuras para ser candidatos a gobernador?

-Nosotros tenemos muy buenos intendentes. Todos califican para poder ser candidatos a gobernador.

-¿Este mejor posicionamiento del radicalismo puede generar tensiones con el Pro?

-No. El Pro tiene otro modo de vida interna. Tenemos otro modo de vida interna. Estamos festejando el aniversario del partido un domingo a la mañana y compartimos el uso del comité con el oficialismo.