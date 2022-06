Leandro Somoza fue presentado en Aldosivi: "Es mediocre pensar solo en salvarnos del descenso"

Leandro Somoza dirigió este lunes su primera práctica como nuevo director técnico de Aldosivi, tras la renuncia el pasado 30 de mayo de Martín Palermo, y un interinato primero de Favio Fernández (un partido) y Diego Villar (cuatro fechas). El exmediocampista central, que se retiró en 2018 siendo campeón de la Primera B Nacional y ascendiendo a primera con el club portuense, luego fue presentado en conferencia de prensa donde brindó algunos indicios de lo que buscará con el equipo. Su debut en el cargo será el próximo lunes a las 19, en el Minella, ante Rosario Central, club al que dirigió hasta hace exactamente dos semanas.

El "Flaco" y su cuerpo técnico integrado por los ayudantes de campo Lucas Rodríguez Pagano (exinferiores de Vélez y Lanús) y Diego Monárriz (excolaborador de Eduardo Coudet y exDT interino de San Lorenzo); y los preparadores físicos Damián Lanatta y Alejandro Rafael, se presentaron desde las 15.30 ante el plantel portuense en el predio del club en Punta Mogotes.

Todavía con el dolor encima de la goleada sufrida ayer ante Racing (5 a 0), el flamante conductor táctico brindó una charla general y luego habló con algunos jugadores en particular. "Tengo que hacer mucho hincapié en la parte anímica y futbolística, empezar a corregir conceptos y darles más herramientas para salir de esta situación, donde parece que en el primer córner del rival viene el primer gol. Es lo que está pasando. Cuando empezás a llenarte de cosas negativas es difícil salir. Hay que cortar, desde hoy", sostuvo Somoza luego en la conferencia de prensa realizada en un hotel de Punta Mogotes, acompañado del mánager Hernán Tillous. Este último le dio la bienvenida. "Leandro ya nos llevó a un ascenso y estábamos esperando por él para ver si podemos repetir lo que logramos años atrás. Tuvimos algunos momentos inesperados, pero hemos sabido salir adelante y estamos con todas las ganas y toda la fe para seguir así".

En rasgos generales, Somoza dejó en claro que adaptará su sistema respecto a los jugadores con los que cuente, pero que priorizará en este momento el arco en cero: "es lo más importante en este momento", declaró. Que la dirigencia ya sabe qué jugadores pidió para reforzar, pero que buscará potenciar este plantel "que tiene más para dar" y con lugar para los juveniles. Dijo que se guarda para él y sus jugadores el análisis de estas cinco fechas iniciales donde el equipo está último con apenas un punto, pero que es evidente que hay mucho por corregir. Dio a entender que el lunes podría contar con la vuelta del goleador Martín Cauteruccio, al que cuenta pese a los rumores de salida. Que hay que salir del momento "todos juntos, plantel, cuerpo técnico y la gente". Y que Aldosivi debe dejar rápidamente la preocupación por la permanencia para pensar en algo más grande. "Es un pensamiento mediocre desear solamente evitar el descenso. Hay

A continuación, lo más destacado de Somoza en su presentación como DT de Aldosivi:

El encuentro con los jugadores. "Lo que pasó no me interesa. Ahora empezamos un nuevo torneo, una nueva etapa. Tenemos muchos partidos por delante, gracias a Dios con tiempo de trabajo. Hasta el lunes próximo tendremos la posibilidad de trabajar con más continuidad para ir conociendo e ir corrigiendo las cosas que se vienen haciendo y a uno no le gusta. Con ellos hice hincapié de que de esto se sale todos juntos. Uno como director técnico puede hacer los mejores trabajos y dar las mejores indicaciones pero no acá no salimos de a uno. El plantel, los dirigientes y sobre todo la gente. Si todos nos alineamos en eso, hay un plantel muy bueno para salir rápido de esta situación, pero tenemos que estar totalmente convencidos todos".

Refuerzos y juveniles. "Uno venía viendo desde que surgió la posibilidad, si bien hubo poco tiempo tras la salida de Central, hablé con los dirigentes los refuerzos que quiero. Y sobre todo potenciar al plantel que tenemos, veo que es numeroso y donde podemos sacar cosas buenas. Y la gente que se sume tiene que reforzar eso, sobre todo para generar una buena competencia interna, para potenciar a los jugadores que están, los juveniles que están apareciendo. Es importante para cualquier institución que los juveniles empiecen a jugar en primera".

Su charla con Martín Cauteruccio. "Hablé por cómo venía de la recuperación en el soleo que tiene, que lo que necesite en el entrenamiento me avise, hay que estar atentos y tenemos una semana larga para entrenar y que él se ponga en óptimas condiciones para el partido con Central. Obviamente cuento con él porque está dentro del plantel".

La posible salida de algún jugador. "Entiendo que los clubes necesitan de la parte económica, si viene una oferta buena por un jugador, obviamente se hablará. Pero si es de conveniencia para el club, se hará y tendrán que buscar un reemplazante. Pero me enfoco en el plantel que tenemos, es un plantel que puede dar mucho más."

Tiempo y sentimiento. "Gracias a Dios este camino recién arranca, tenemos un torneo largo como para proyectar y salir de la situación incómoda que el plantel está hoy. Uno que ya vistió esta camiseta y tiene un sentimiento por ahí un poquito más grande, transmitirles eso. Es un club ejemplo dentro de lo que es el fútbol argentino, donde tenemos todas las posibilidades y condiciones dadas para no estar en la posición donde hoy se encuentra el club".

Las aspiraciones. "Tienen que ser mucho más grandes y no pensar solo en salvarse del descenso. Hay que pensar en Central, salir de la posición en que estamos y a partir de ahí empezar a pensar un poco más arriba. Si nos quedamos pensando en salvarnos del descenso, es un pensamiento realmente mediocre y no va con mi forma de ser".

Ánimo y físico. "Si hubiera visto al equipo hoy contento después de perder 5 a 0 estaría preocupado. Significaría que les da lo mismo. Para salir de esta situación, el compromiso y el esfuerzo no se pueden negociar. Es una institución que te da un montón de posibilidades, solo venir a entrenar y jugar al fútbol, que es lo más lindo que hay. Y hay que ser agradecidos de eso. Lo anímico y lo físico van de la mano. Uno puede estar 10 puntos pero si la cabeza no está bien, dirán que físicamente está mal. O jugadores que están al 50 % físico pero la cabeza al 100 y decís ´este es un animal´. Hay una sola cosa que es la cabeza, para mí. Después el resto es complementario".

El ascenso de 2018 y este presente. "Llegué en una situación complicada también, nunca había jugado en el ascenso y tuve la chance de ascender. Siempre digo que no es lo mismo ascender que salir campeón. Y tuvimos la posibilidad de lograr las dos cosas. Y hoy tomo este desafío para mí importante por el sentimiento que en poco tiempo el tomé al club y por lo bien que me trataron acá. Nada más que por eso. Y porque estoy confiado que el plantel no se merece estar en esta posición. Por eso vamos a tratar de brindarles como cuerpo técnico, con los dirigentes y la gente que apoya, de salir de acá lo más rápido posible. Es fecha a fecha, pero cuanto más rápido salgamos de esta situación, más aliviado se va a sentir".

Esquemas tácticos. "Los sistemas te los hacen los jugadores. Uno tiene una idea, una forma de pensar y vivir el fútbol que nada lo va a cambiar, pero sí tengo que ver con qué jugadores me voy a encontrar, y a partir de ahí sí empezar a fortalecer sobre todo el arco en cero, creo que para salir de esta situación eso es lo más importante. Y luego creer que con el plantel que se tiene, de mitad de cancha hacia adelante, se tiene un buen material."

Los que jugarán. "Juveniles y refuerzos van de la mano. Los chicos se potencian con la calidad y la experiencia de los jugadores que tenes en campo. Y a veces necesitas uno o dos jugadores por línea para seguir fortaleciendo la competencia interna que a mí me gusta. El que esté mejor en la semana, y mejor rinda en los partidos, va a jugar. No soy de decir ´de acá hasta que termine el torneo van a jugar siempre los mismos´. Sería una mentira. No es mi forma de trabajar. Ningún nombre puede estar por encima del club. Todos tenemos que estar a disposición para que el club salga lo más rápido posible".

Las cinco fechas pasadas. "El análisis es que las cosas no están bien, por eso se está en la posición que se está. El análisis más profundo me lo guardo para mí y mis jugadores".