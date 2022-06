Boca quiere traerse algo de Brasil

Arranca la hora de la verdad en las competencias sudamericanas y el primero en salir a la cancha será Boca, que a las 21.30 visitará a Corinthians en San Pablo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. La revancha será el próximo martes en la Bombonera y el ganador enfrentará en cuartos de final a Flamengo o Deportes Tolima.

El "Xeneize", ganador seis veces de la Copa Libertadores, arranca la fase definitoria con la ilusión de coronarse tras 15 años de sequía en el máximo torneo del fútbol sudamericano. Boca volverá entonces a jugar en San Pablo, donde hace apenas dos meses cayo 2 a 0 en la fase de grupo. Por Copa Libertadores, Boca todavía no pudo vencer a Corinthians en cuatro partidos disputados como visitante, con dos derrotas y dos empates. Además, el equipo brasileño solo perdió uno de los últimos siete encuentros (tres triunfos y tres empates) de Libertadores contra rivales argentinos.

El "Xeneize" tendrá una baja muy importante ya que el lateral izquierdo Frank Fabra está suspendido por acumular tres tarjetas amarillas y se perderá su primer partido de la presente edición. El colombiano, quien será reemplazado por Agustín Sandez, jugó los seis partidos de la fase de grupos en los que Boca terminó como primero del Grupo E con 10 puntos.

El "Timao", verdugo de Boca en la final de 2012, no atraviesa un buen presente no tanto por los resultados sino por la mala racha de lesionados. El entrenador portugués Vítor Pereira admitió que tendrá una difícil tarea para rearmar el equipo. Si se tienen en cuenta los partidos ante Boca de la fase de grupos, el equipo paulista no tendrá por suspensión al colombiano Víctor Cantillo, expulsado en el empate 1-1 en La Boca. Y por lesión no estarán Paulinho, Renato Augusto, Maycon, Gustavo Mosquito y están en duda Joao Victor, el central derecho titular, y también otra variante como el defensor Gil, quien jugó unos minutos en la Bombonera. A esto se suma que el delantero Jo (ex Manchester City) dejó el club a principios de mes por una indisciplina.

Posibles formaciones

Corinthians: Cássio; Fagner, Joao Victor o Robert Renan, Raul Gustavo y Lucas Piton o Fábio Santos; Du Queiroz y Giuliano; Gustavo Mantuan, Roni, Willian; y Róger Guedes. DT: Vítor Pereira.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Guillermo Fernández, Alan Varela y Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Árbitro: Roberto Tobar, de Chile.

Estadio: Arena Corinthians.

Hora: 21.30.