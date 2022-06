La segunda fase del "Roberto Crespo" ya tiene fixture

Luego de finalizar la primera fase el pasado fin de semana y terminar de definir cómo se dividiría la segunda fase, la Liga Marplatense de Fútbol sorteó el fixture para la Zona Campeonato y Zona Reválida del Torneo "Roberto Crespo". Atlético Mar del Plata - Nación y Deportivo Norte - Kimberley, los dos platos fuertes de la jornada inaugural.

Todos los partidos son interesantes, porque en la división que se realiza, quedan los mejores 14 de la primera fase, lo que lo vuelve mucho más competitivo y, da la sensación, que en general, cualquiera le puede ganar a cualquiera. En la Zona Reválida, por su parte, hay algunos equipos que largan como favoritos pero deberán hacerlo valer dentro de la cancha, en una zona que, también será muy dura.

Estas dos zonas, ordenarán las instancias de playoffs para buscar el campeón del año de la Liga Marplatense. De los 14 equipos de la Zona Campeonato, los dos primeros clasifican directamente a cuartos de final, 10 irán a octavos y los últimos dos se enfrentarán ante los mejores dos de la Zona Reválida (16avos de final), para completar el cuadro definitivo que tendrá cotejos de octavos y cuartos a un partido con ventaja deportiva y semifinales y final de ida y vuelta.

Primera fecha

Zona Campeonato

Atlético MDP vs. Nación

River vs. Independiente

San José vs. Boca

Deportivo Norte vs. Kimberley

Quilmes vs. Banfield

San Lorenzo vs. General Urquiza

Once Unidos vs. Círculo Deportivo

Zona Reválida

Juventud Unida vs. Cadetes

Talleres vs. Argentinos del Sud

Alvarado vs. El Cañón

Chapadmalal vs. Peñarol

San Isidro vs. General Mitre

Al Ver Verás vs. Libertad

Libre: Racing

Fixture completo