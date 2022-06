A 7 años del primer #NiUnaMenos: ¿te acordás cómo surgió?

Hoy se cumplen 7 años del día que marchamos para gritar juntas “Ni Una Menos” y descubrir que no estábamos solas. ¿Sabés cómo nació? Con este tuit de Marcela Ojeda “No vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN MATANDO”, un 11 de mayo de 2015, después de enterarse del femicidio de Chiara Páez de 14 años. La periodista Florencia Etcheves respondió con la idea de una "mega marcha". Lo que no sabían es que se convertiría en uno de los movimientos políticos más influyentes del país.

Sin embargo, desde aquel 3 de junio de 2015 hubo 1.927 femicidios en la Argentina. Sólo en 2021 fueron 231 víctimas, según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno cada 38 horas. 182 infancias quedaron huérfanas. El 62% fue cometido por su pareja o expareja y más del 70% de los asesinatos fueron en sus viviendas.

Esto nos muestra que el lugar más inseguro para las mujeres no es en la calle con desconocidos, sino que es el propio hogar en donde viven con quien alguna vez dijo amarla. Y una de las frases más usadas por los femicidas es: “Me mandé una cagada”. Ensañados con aquel “cuerpo” que no pueden tener, confesaron los asesinatos como si fuera un error que cualquiera podría cometer.

42 de ellas habían hecho la denuncia formal. Y se comprobó que 22 tenían medidas de protección vigentes al momento de ser asesinadas. Fueron entregados casi 10 mil botones antipánico activos sólo en CABA en 2020 y en el año siguiente se registró un aumento del 54% de llamadas al 144, un total de 63.735. Pero estas medidas implementadas no son suficientes. Si de protección se trata, ¿no sería mejor monitorear con tobillera al agresor cuando se acerca a la víctima antes que cargarle la responsabilidad a la mujer de presionar un botón cuando su vida está en riesgo? Y tal vez creas que falta presupuesto, pero va más allá de eso ya que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para diciembre del 2021 solo había usado un 53% del presupuesto disponible.

¿De qué manera podemos prevenir estos crímenes y resguardar a estas potenciales víctimas? Esa es la pregunta que ninguna autoridad estatal está respondiendo. Y no es casual ya que al día de hoy hay 251 funcionarios denunciados por violencia de género. 25 femicidas del 2021 pertenecían a fuerzas de seguridad. De hecho, hasta el año pasado la Policía Bonaerense tenía 6 mil denunciados por violencia de género y el 80% seguía en funciones. Y esto confirma que la impunidad se relaciona con la ausencia de políticas públicas de contención y prevención de víctimas.

En lo que va del año hubo 119 femicidios en Argentina, según registró el Observatorio Ahora que Sí Nos Ven. Sólo en 2022 ya hay 112 infancias huérfanas y si bien está vigente la Ley Brisa, que aporta una reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidios, hoy el reclamo es que sea modificada ya actualmente el trámite demora entre 2 y 3 años.

Pero estas no son sólo cifras, no son un número, eran mujeres que tenían sueños, deseos y proyectos. Hoy, con un femicidio cada 28 horas, exigimos el Estado acelere el ritmo de ejecución de las políticas públicas necesarias para prevenir, contener y reparar estos crímenes desde una mirada interdisciplinaria y con un abordaje integral que proteja en forma efectiva a una mujer en situación de violencia. Cada femicidio es evitable. Necesitamos transformar esta realidad en una sociedad más igualitaria porque libres y con vida nos queremos.

¿Viste? Ahora lo sabés.