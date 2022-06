Alvarado quiere hacerse fuerte en Floresta

El triunfo en San Telmo no pudo venir acompañado con un éxito como local, y además se volvió a retroceder en el juego. Alvarado hace gala de una irregularidad peligrosa en lo que va de la Primera Nacional, pero necesita encontrar un equilibrio para olvidarse definitivamente de la parte de abajo de la tabla y, por qué no, ilusionarse con el reducido. A las 19.35, por TyC Sports, visita a All Boys en Floresta por la 18va fecha.

Hay bajas y altas en el "torito" para este encuentro. Entre las primeras, no podrá contar con dos habituales titulares como Julián Vitale ni Nazareno Solís, ambos suspendidos. Como contrapartida, recupera luego de sus lesión a Iván Molinas y, además, finalmente podrá utilizar al colombiano Jorge Ramos, que no pudo ser inscripto desde el arranque del torneo por un error administrativo, siguió entrenando y con la apertura del libro de pases tiene su oportunidad de debutar.

Viendo la falta de gol y potencia ofensiva que ha caracterizado a Alvarado, no sería extraño que el "cafetero" salte directamente entre los once a la cancha de All Boys. Sin Solís, Victorio Ramis podría tirarse a una de las bandas para acompañar y Ramos ocupar el lugar de centrodelantero que "Pipe" no siente. Otro que podría meterse entre los once es Matías Rodríguez, que ya sumó minutos contra Gimnasia después de una inactividad.

Por eso, sin confirmar, Alvarado podría formar con: Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Alan Robledo, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Gonzalo Lamardo, Ariel Cháves y Leandro Vella; Marcos Astina o Matías Rodríguez, Jorge Ramos y Victorio Ramis.