Caso Guadalupe Lucero: un hombre se presentó en una comisaría y dijo que asesinó a la menor

Un hombre se presentó en la Comisaría 2ª de San Luis y confesó haber matado a Guadalupe Lucero, la niña de 5 que está desaparecida desde el 14 de junio de 2021.



Además de asumir el hecho, el hombre detalló cómo asesinó a la nena y hasta dónde enterró el cuerpo de la pequeña. Inmediatamente, la fiscal y el abogado del a familia acudieron al lugar.



El hombre, de 25 años, aparentemente sería un paciente esquizofrénico, según pudo constatar su madre con un una nota farmacológica.



Hasta el momento, no hay ningún detenido por la causa. Tras la confesión del presunto asesino, se realizó una "reconstrucción" del caso con los datos obtenidos para realizar nuevos rastrillajes en la zona de Potrero de los Funes.



Durante el operativo de ayer, trabajaron 15 gendarmes y 200 efectivos de distintas divisiones de la Policía provincial que avanzaron en función de las órdenes del fiscal federal, Cristian Rachid.

“Pasó mucho tiempo para que se logre hacer esta reconstrucción”, dijo Eric Lucero, cuestionando a las autoridades policiales por no haber realizado esta misma acción un año atrás.



Desde su desaparición, se hicieron rastrillajes en 18 lagos y perilagos de la provincia, otros operativos en 1500 sectores, se tomaron más de 900 declaraciones y hubo 465 allanamientos en San Luis, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Salta. Sin embargo, no hay una sola pista certera que podría dar algún indicio acerca del paradero de la pequeña.



El pasado 27 de abril, se encontraron calzas, que son de nena, y restos óseos durante un rastrillaje a 200 metros de la casa de Guadalupe Lucero. Al principio, estos hallazgos parecían ser claves para la resolución del caso, sin embargo, todavía no se pudo avanzar con la causa.